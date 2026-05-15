FOTO DE ARCHIVO. El expresidente cubano Raúl Castro observa una manifestación del Primero de Mayo en La Habana, Cuba

Por Jana ​Winter

WASHINGTON, 14 mayo (Reuters) - Estados Unidos tiene previsto presentar cargos contra Raúl ‌Castro, informó tarde ‌el jueves un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No quedó claro de inmediato el momento de cuándo se produciría la posible acusación, que debería ser aprobada ​por un gran ⁠jurado, pero el funcionario indicó ‌que parece inminente.

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Se espera que ⁠la posible acusación ⁠contra el expresidente de Cuba, de 94 años y hermano de Fidel Castro, se ⁠centre en el derribo de ​aeronaves, según el funcionario.

La ‌CBS informó anteriormente de ‌que la conducta objeto de la ⁠causa está relacionada con el derribo mortal por parte de Cuba, en 1996, de avionetas operadas ​por ‌el grupo humanitario Hermanos al Rescate.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida ha estado supervisando una investigación para examinar posibles cargos ⁠penales contra altos funcionarios del Gobierno cubano.

La administración de Donald Trump ha calificado al actual gobierno comunista de corrupto e incompetente y busca reemplazarlo, a pesar de negociaciones en curso.

Las negociaciones parecían ‌haberse estancado en las últimas semanas, aunque el jueves el Gobierno cubano confirmó haberse reunido con el director de la CIA, John Ratcliffe.

Ratcliffe comunicó ‌a los servicios de inteligencia cubanos que Estados Unidos estaba dispuesto a dialogar sobre ‌cuestiones ⁠de seguridad económica si Cuba realizaba "cambios fundamentales", de acuerdo a ​un funcionario de la CIA.

Con información de Reuters