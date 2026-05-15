Contradictorio: Valdés intentó minimizar el ajuste nacional, pero reconoció obras frenadas por Milei en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, intentó relativizar el impacto del reciente ajuste nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei mediante la Decisión Administrativa 20/2026, aunque, en su intento de defensa, admitió que la provincia arrastra una fuerte paralización de obras públicas desde la asunción del libertario el 10 de diciembre de 2023.

Según informó Perfil, el mandatario correntino sostuvo que la provincia “no se vio afectada” por el último recorte anunciado por Nación porque, según explicó, Corrientes ya no contaba con obras nacionales en ejecución ni proyectos comprometidos. Sin embargo, la afirmación terminó exponiendo el impacto previo del ajuste sobre infraestructura y desarrollo provincial.

“Nosotros no nos vimos afectados en ese recorte. Hay que recordar que no teníamos mayores obras en ejecución ni obras comprometidas por parte de Nación”, expresó Valdés al intentar diferenciar la situación correntina respecto a otras provincias.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno nacional oficializara nuevos recortes presupuestarios en distintas áreas sensibles, profundizando la política de ajuste fiscal impulsada desde la Casa Rosada.

Uno de los principales reclamos que persisten en Corrientes está vinculado a la paralización de la autovía de la Ruta Nacional 12, considerada una obra estratégica para la conectividad y la seguridad vial de la región. El proyecto permanece neutralizado desde hace meses y todavía no existe una fecha concreta para su reactivación.

En ese sentido, Valdés señaló que la Provincia espera que Nación regularice pagos pendientes con las empresas contratistas para que la obra pueda retomar su ejecución. “Entendemos que ya han arreglado el 50% de la deuda que tenían y que en estos días van a estar arreglando el otro 50%. De esta manera, esperamos que la obra retome y tenga continuidad”, sostuvo.

Otro de los puntos de conflicto entre la Provincia y el Gobierno nacional gira en torno a la licitación del Corredor Belgrano. La administración correntina presentó formalmente una impugnación luego de que quedaran excluidos tramos considerados claves para la circulación y la conectividad de la capital provincial.

Según explicó el gobernador, el reclamo apunta especialmente a la exclusión del tramo comprendido entre el puente interprovincial y la Rotonda de la Virgen, además de la avenida 3 de Abril, una de las arterias más importantes para el tránsito entre Chaco y Corrientes.

Sin obra y sin recursos: la realidad correntina

A pesar de que el gobernador Juan Pablo Valdés se alinea a los proyectos del presidente Javier Milei, las promesas de Nación no se ven materializadas en la provincia de Corrientes. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Alfredo de Jesús Ramírez, denunció una drástica desfinanciación en infraestructura por parte de la administración libertaria al señalar que no se pueden realizar bacheos porque "no están enviando plata".

La preocupación de los trabajadores viales se suma a los recientes reclamos de intendentes y legisladores locales, quienes exigen que la Casa Rosada reactive las obras de mantenimiento antes de que el deterioro de las rutas nacionales en Corrientes sea irreversible. La situación afecta directamente a los 1.100 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio correntino, incluyendo arterias vitales para el Mercosur y la producción regional como las rutas 12, 14, 118, 119 y 120. Según Ramírez, el estado de las mismas oscila actualmente entre "regular y malo".

La falta de recursos es tal que las únicas tareas vigentes se reducen a intervenciones mínimas en la Ruta 120, realizadas únicamente porque aún cuentan con material acopiado del año pasado. "La Ruta 14 está en muy mal estado en todo el tramo concesionado. Un día de lluvia parece una laguna", advirtió el referente gremial en diálogo con Radio UNNE. Además, señaló que el riesgo de hidroplaneo y siniestros fatales que esto conlleva para los usuarios.

El caso de la autovía de la Ruta Nacional 12 es preocupante. Si bien el Gobierno nacional informó un avance físico del 77,58%, admitió que el ritmo de obra se vio afectado en los últimos meses y que se están realizando gestiones para readecuar las condiciones financieras del contrato. En la práctica, esto confirma una desaceleración que en varios tramos ya se traduce en paralización.

Días atrás, el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), Roberto Báez, advirtió sobre el impacto de la detención de la autovía, una obra de 13 kilómetros considerada estratégica para la conectividad provincial. "Vemos con suma preocupación la interrupción de la obra; es mejor que no se hubiese hecho nada en el punto en el cual estamos", afirmó a medios locales.