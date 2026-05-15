Duelo de sesiones: Menem busca bloquear el intento de interpelar a Adorni en Diputados

La Cámara de Diputados tiene dos sesiones convocadas para el miercoles próximo: una de estas tiene, entre otros temas, los emplazamientos destinados a interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que la oposición postergó por falta de quórum. Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) pidió una sesión antes, con temario oficialista, en un intento del titular del Cuerpo, Martín Menem, de bloquear la citación al funcionario cuestionado por su presunto incremento patrimonial.

Para el miercoles a las 11, la Cámara convocó a una sesión en la que se tratará el proyecto de ley de Hojarascas y de modificación de la ley de Zona Fría. El resto del temario lo completan diez convenios con otros paises y la entrega de medallas “La Nación Argentina al Valor en Combate” a dos veteranos de Malvinas.

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La oficialización de esta convocatoria fue simultánea con el llamado a una sesión a las 10, que había pedido la oposición y que esta había postergado para este miercoles. El temario incluye cuatro pedidos de interpelación a Adorni, un pedido de informes verbales a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo sobre el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario; pedidos de reestablecimiento de prestaciones para jubilados y gratuidad de medicamentos a través del PAMI; creación del programa Remediar en la órbita del Ministerio de Salud; y expedientes sobre licencas maternales y paternales.

La sesión pedida por la oposición había sido postergada porque no llegaban a los 129 necesarios para comenzar. En un inicio, el temario solo incluía los pedidos de interpelación a Adorni, además de las presuntas irregularidades patrimoniales y viajes, iba a ser consultado por otros casos de supuesta corrupción, como $Libra y el de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La intención de la oposición era emplazar las comisiones para iniciar el camino legislativo que derive en una interpelación. Para esto se necesitan solo la mitad más uno, 129. Una cifra más accesible ante la mayoría del oficialismo y sus aliados.

Fuentes parlamentarias señalaron a El Destape indicaron que en el oficialismo "están juntando" las voluntades para la sesión que pidieron. Desde las inmediaciones de un diputado que impulsó la sesión por la interpelación a Adorni aclararon que no bajarán a dar quórum para la convocatoria de LLA y aliados.

Desde la oposición coincidieron en señalar al titular de la Cámara como autor de la estrategia de bloqueo a la convocatoria para buscar citar al ministro coordinador. "Es una jugada desleal, se ve la preocupación de Menem de desviar la atención y evitar cualquier planteo a Adorni", se quejó una voz que firmó la convocatoria a la segunda sesión.