Cómo es el SoFi Stadium de Los Ángeles, sede del Mundial 2026 (Créditos: FIFA)

El SoFi Stadium de Los Ángeles será una de las sedes más importantes del Mundial 2026. Se trata del lugar donde se jugará el primer partido de Estados Unidos ante Paraguay y es uno de los estadios más imponentes y modernos de toda Norteamérica.

Los detalles del SoFi Stadium de Los Ángeles: sede del Mundial 2026

Ubicado específicamente en Inglewood, California, el SoFi Stadium es uno de los más modernos, ya que fue inaugurado en septiembre del 2020. Cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores, lo que lo convierte en el más grande de la NFL.

El estadio será el terreno de ocho partidos de la Copa del Mundo 2026, cinco de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final. Entre ellos, incluso estará el debuto de Estados Unidos ante Paraguay el 12 de junio.

El SoFi Stadium de Los Ángeles tiene capacidad para 70 mil personas(Créditos: FIFA)

En sí, es la casa de los equipos de fútbol americano Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers. También fue el sitio donde se realizó el Super Bowl LVI y supo ser escenario de grandes artistas como Taylor Swift, BTS y Ed Sheeran.

Qué partidos se van a jugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Zona de grupos

Viernes 12 de junio : Partido 4 – Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D

: Partido 4 – Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D Lunes 15 de junio : Partido 15 – RI de Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G

: Partido 15 – RI de Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G Jueves 18 de junio : Partido 26 – Suiza vs Bosnia – Grupo B

: Partido 26 – Suiza vs Bosnia – Grupo B Domingo 21 de junio : Partido 39 – Bélgica vs Irán – Grupo G

: Partido 39 – Bélgica vs Irán – Grupo G Jueves 25 de junio: Partido 59 – Turquía vs Estados Unidos – Grupo D

Dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio : Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B

: Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B Jueves 2 de julio: Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J

Cuartos de final

Viernes 10 de julio: Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94

Uno por uno, todos los estadios que serán sede en el Mundial 2026

La gran característica de este Mundial es que por primera vez se enfrentarán 48 selecciones y el torneo se realizará en tres países del mundo diferentes y en 16 sedes. Estas son:

Canadá

Estadio Toronto

BC Place Vancouver

México

Estadio Azteca

Estadio Guadalajara

Estadio Monterrey

Estados Unidos