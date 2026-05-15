Cómo es el SoFi Stadium de Los Ángeles, sede del Mundial 2026

El SoFi Stadium de Los Ángeles será una de las sedes más importantes del Mundial 2026. Se trata del lugar donde se jugará el primer partido de Estados Unidos ante Paraguay y es uno de los estadios más imponentes y modernos de toda Norteamérica.
Los detalles del SoFi Stadium de Los Ángeles: sede del Mundial 2026
Ubicado específicamente en Inglewood, California, el SoFi Stadium es uno de los más modernos, ya que fue inaugurado en septiembre del 2020. Cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores, lo que lo convierte en el más grande de la NFL.
El estadio será el terreno de ocho partidos de la Copa del Mundo 2026, cinco de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final. Entre ellos, incluso estará el debuto de Estados Unidos ante Paraguay el 12 de junio.
En sí, es la casa de los equipos de fútbol americano Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers. También fue el sitio donde se realizó el Super Bowl LVI y supo ser escenario de grandes artistas como Taylor Swift, BTS y Ed Sheeran.
Qué partidos se van a jugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles
Zona de grupos
- Viernes 12 de junio: Partido 4 – Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D
- Lunes 15 de junio: Partido 15 – RI de Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G
- Jueves 18 de junio: Partido 26 – Suiza vs Bosnia – Grupo B
- Domingo 21 de junio: Partido 39 – Bélgica vs Irán – Grupo G
- Jueves 25 de junio: Partido 59 – Turquía vs Estados Unidos – Grupo D
Dieciseisavos de final
- Domingo 28 de junio: Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B
- Jueves 2 de julio: Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J
Cuartos de final
- Viernes 10 de julio: Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94
MÁS INFO
Uno por uno, todos los estadios que serán sede en el Mundial 2026
La gran característica de este Mundial es que por primera vez se enfrentarán 48 selecciones y el torneo se realizará en tres países del mundo diferentes y en 16 sedes. Estas son:
Canadá
- Estadio Toronto
- BC Place Vancouver
México
- Estadio Azteca
- Estadio Guadalajara
- Estadio Monterrey
Estados Unidos
- Dallas Stadium
- New York/New Jersey Stadium
- Atlanta Stadium
- Kansas City Stadium
- Houston Stadium
- Los Angeles Stadium
- Seattle Stadium
- Philadelphia Stadium
- Boston Stadium
- Miami Stadium
- San Francisco Bay Area Stad