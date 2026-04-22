Los estadios del Mundial 2026: uno por uno, la lista completa de nombres y capacidad

El estadio Metlife donde se juega la final.

El mundial 2026 será el primero en toda la historia del certamen que se dispute en tres países diferentes: Canadá, Estados Unidos y México. Y solo en el caso de los canadienses hablamos de un país debutante, ya que EEUU será por segunda vez anfitriona (tras la experiencia de 1994), mientras que el país azteca albergará por tercera vez la competición (1970, 1986 y esta), siendo el primero en tener este privilegio.

Esta Copa del mundo tendrá también la particularidad de ser la primera que se jugará con 48 selecciones, repartidas en 12 grupos diferentes. Para esta histórica cifra de contrincantes habrá 16 sedes mundialistas, de las cuales Estados Unidos tendrá la amplia mayoría (11), mientras que México presentará 3 (entre las que se encuentra el mítico Estadio Azteca) y Canadá tan solo 2.

Todos los estadios del mundial

Estadio Toronto: 45.000 espectadores

Una cancha histórica para el progreso del fútbol en el país. Fue la primera hecha de forma específica para albergar este deporte y tiene al primer participante de la MLS de Canadá, el Toronto FC. Desde entonces, se convirtió en el primero en albergar la MLS Cup fuera de los Estados Unidos, y su ambiente emocionante ayudó a inspirar los esfuerzos de triple coronación pioneros de Toronto en 2017. Ya estuvo presente en las Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA masculina y femenina en 2007 y 2014, respectivamente.

Estadio BC Place Vancouver: 54.000 espectadores

El Estadio BC Place Vancouver es una impresionante pieza de arquitectura situada en las orillas del estuario del False Creek.La zona, que ha sido renovada recientemente, es el hogar del equipo de la MLS Vancouver Whitecaps y del equipo de la Canadian Football League (CFL) BC Lions, y ocasionalmente ha albergado al equipo nacional de fútbol de Canadá. También estuvo presente en el mundial sub 20 femenino.

Estadio Azteca: 90.000 espectadores

Será el primero en albergar tres mundiales en la historia del fútbol. Por este estadio pasaron la Brasil de Pelé y la Argentina de Diego Maradona. Es sede tanto del Club América como del Cruz Azul de la Liga MX, así como del equipo nacional de México, mientras que Pumas, Atlante, Atlético Español y Necaxa han jugado previamente allí. Ha sido remodelado para esta copa.

Estadio Guadalajara: 48.000 espectadores

El Estadio Guadalajara, situado en Zapopan, es uno de los recintos más llamativos del torneo gracias a su diseño esférico y su ubicación en terreno elevado, que le otorgan una apariencia similar a un coliseo moderno. Inaugurado en 2010, es la casa del Club Deportivo Guadalajara y ha sido testigo de importantes logros deportivos, como el doblete de liga y copa en 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. También destaca el éxito de su equipo femenino, lo que refuerza su relevancia como uno de los estadios más representativos del fútbol mexicano contemporáneo.

Estadio Monterrey: 53.500 espectadores

Ubicado en Guadalupe, Nuevo León, el Estadio Monterrey es una obra moderna que combina innovación tecnológica y sostenibilidad, siendo el primer estadio en América con certificación LEED en nivel plata. Inaugurado en 2015, es la sede del club Monterrey y ha albergado eventos internacionales como el Campeonato W de la Concacaf 2022. Además de su uso deportivo, también funciona como espacio para conciertos de artistas de talla mundial, lo que demuestra su versatilidad y posicionamiento como uno de los recintos más avanzados de la región.

Atlanta Stadium: 75.000 espectadores

El Atlanta Stadium, inaugurado en 2017, se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de los aficionados por su enfoque innovador en la experiencia del espectador. Ofrece zonas de restauración que recorren todo el campo, precios accesibles y una fuerte presencia de gastronomía local, lo que lo hace atractivo tanto para visitantes como para residentes. Su diseño moderno y su enfoque centrado en el fan lo posicionan como uno de los escenarios más dinámicos del Mundial, además de ser sede de partidos importantes, incluida una semifinal.

Boston Stadium: 65.000 espectadores

El Boston Stadium, localizado en Foxborough, es un recinto en proceso de modernización que busca posicionarse como uno de los más avanzados del torneo. Entre sus mejoras destacan una gigantesca pantalla de alta definición al aire libre, amplios espacios de hospitalidad y una conectividad total entre sus niveles. Es sede del New England Revolution y combina tradición con innovación tecnológica, lo que lo convierte en un estadio preparado para ofrecer una experiencia de primer nivel durante el Mundial.

Dallas Stadium: 94.000 espectadores

El Dallas Stadium sobresale por su impresionante arquitectura y su capacidad para albergar grandes eventos tanto deportivos como culturales. Inaugurado en 2009, cuenta con enormes pantallas interiores y una destacada colección de arte, lo que lo convierte en un recinto único. Es la casa de los Dallas Cowboys y ha sido sede de múltiples eventos internacionales, incluidos partidos de la selección mexicana, consolidándose como uno de los estadios más emblemáticos y espectaculares del torneo.

Kansas City Stadium: 73.000 espectadores

El Kansas City Stadium es reconocido mundialmente por su atmósfera intensa, al ostentar el récord Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo. Inaugurado en 1972, es sede de los Kansas City Chiefs y ha registrado niveles de sonido extremos durante partidos importantes. Su historia en la NFL y su reputación como fortaleza deportiva lo convierten en un escenario ideal para encuentros de alto nivel en el Mundial.

Los Angeles Stadium: 70.000 espectadores

El Los Angeles Stadium, uno de los recintos más nuevos del torneo (inaugurado en 2020), representa la modernidad y el lujo en la infraestructura deportiva. Ubicado en Inglewood, forma parte de un complejo de última generación y está cerca del histórico Rose Bowl. Su diseño innovador y su reciente construcción lo posicionan como uno de los estadios más avanzados tecnológicamente, preparado para albergar partidos de alto nivel en la Copa del Mundo.

Miami Stadium: 65.000 espectadores

El Miami Stadium es un recinto versátil que ha albergado una amplia variedad de eventos, desde Super Bowls hasta torneos de tenis y Fórmula 1. Inaugurado en 1987, es conocido por su capacidad para adaptarse a diferentes espectáculos y por su ambiente vibrante. Su historial en eventos internacionales y su infraestructura lo convierten en una sede clave del Mundial, capaz de ofrecer una experiencia completa tanto dentro como fuera del campo.

Seattle Stadium: 69.000 espectadores

El Seattle Stadium destaca por su diseño en forma de herradura y su apertura hacia el horizonte de la ciudad, lo que brinda vistas espectaculares. Ha sido reconocido en dos ocasiones por Guinness como uno de los estadios más ruidosos del mundo, gracias a la pasión de sus aficionados. Es sede de equipos de la MLS y la NFL, y su atmósfera intensa lo convierte en un escenario imponente para los partidos del Mundial.

New York New Jersey Stadium: 82.500 espectadores

Ubicado en East Rutherford, este estadio es uno de los más importantes de Estados Unidos y será sede de la final del Mundial 2026. Inaugurado en 2010, es hogar de dos equipos de la NFL y ha acogido eventos de talla mundial como el Super Bowl. Su diseño moderno, gran capacidad y cercanía a la ciudad de Nueva York lo posicionan como un escenario de máxima relevancia, ideal para albergar el partido más importante del torneo.

Philadelphia Stadium: 69.000 espectadores

El Philadelphia Stadium es reconocido por su intensa atmósfera deportiva y la pasión de sus aficionados. Inaugurado en 2003, es sede de los Philadelphia Eagles y ha sido escenario de importantes encuentros de fútbol internacional. Su ubicación estratégica en la costa este y su infraestructura moderna lo convierten en un estadio preparado para recibir partidos de alto nivel durante el Mundial.

San Francisco Bay Area Stadium: 68.500 espectadores

Situado en Santa Clara, este estadio es uno de los más avanzados tecnológicamente y sostenibles del mundo. Inaugurado en 2014, cuenta con certificación LEED Gold y un diseño enfocado en la eficiencia energética. Es sede de los San Francisco 49ers y ha albergado eventos como el Super Bowl 50. Su enfoque ecológico y su innovación lo destacan como uno de los recintos más futuristas del torneo.

Houston Stadium: 72.000 espectadores

El Houston Stadium es un moderno recinto con techo retráctil que permite albergar eventos en cualquier condición climática. Inaugurado en 2002, es sede de los Houston Texans y ha sido anfitrión de múltiples eventos internacionales, incluyendo partidos de fútbol de selecciones y clubes. Su versatilidad y capacidad lo convierten en un estadio clave para el desarrollo del Mundial en Estados Unidos.