Peteco Carabajal reveló lo que Milo J significa para el folklore argentino: "Buenísimo"

Peteco Carabajal se pronunció sobre el boom del folklore argentino.

Peteco Carabajal estuvo en el ciclo Verdades Afiladas de El Destape Radio, donde analizó el presente de la escena nacional y se refirió al notable resurgimiento que experimenta el folklore entre el público juvenil. El histórico cantautor santiagueño celebró el renovado interés de las nuevas generaciones por las expresiones tradicionales de nuestra tierra.

El folklorista enfatizó en el rol que desempeñan las figuras de la música urbana actual en este fenómeno, destacando de manera particular el impacto de Milo J. Al evaluar este nuevo "boom", Carabajal valoró la falta de prejuicios de los artistas jóvenes a la hora de acercarse a las raíces nativas. "Está buenísimo lo que pasa con Milo", sostuvo.

En ese sentido, señaló que la aproximación de referentes masivos como Milo J -quien viene de consagrarse de manera histórica en los Premios Gardel- funciona como un puente fundamental para que miles de adolescentes descubran y adopten géneros como la zamba o la chacarera, aportando una mirada fresca y desprejuiciada que revitaliza la cultura popular.

Para el violinista y compositor, este cruce de géneros no hace más que demostrar la vigencia y la plasticidad del folklore, capaz de convivir y enriquecerse con los sonidos contemporáneos del trap y el género urbano. Peteco remarcó que el aporte de estas nuevas figuras ayuda a mantener viva la llama de la identidad musical argentina, asegurando el relevo generacional y garantizando que las canciones que forman parte de la memoria colectiva sigan resonando en los auriculares de los más jóvenes.

Peteco Carabajal.

Peteco Carabajal, sobre la realidad del país

El compositor confirmó su adhesión al Ayuno Nacional, una iniciativa impulsada de forma conjunta por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Confederación General del Trabajo (CGT) que se extenderá entre el 2 y el 9 de junio. Al respecto, el artista santiagueño manifestó que su intención es aportar desde su rol creativo acompañando la convocatoria con su guitarra, y precisó que su decisión de sumarse fue inmediata debido a la gravedad que observa en el panorama social contemporáneo.

En su análisis del contexto actual, el músico caracterizó la realidad vigente como una etapa de profunda complejidad para la comunidad. Bajo su perspectiva, los sectores que concentran el poder político y económico sostienen una influencia persistente sobre la ciudadanía, lo que genera un escenario de vulnerabilidad donde se ven amenazados tanto los principios comunitarios fundamentales como el resguardo de la memoria histórica.