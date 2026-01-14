Peteco Carabajal emocionó a todos en la inauguración de la asociación civil "Flores y chacareras" en Moreno.

En Moreno se inauguró la asociación civil “Flores y Chacareras”, un proyecto impulsado por el reconocido músico Peteco Carabajal. Este espacio, que abre las puertas de su propia casa, busca ser un punto de encuentro para vecinos, artistas y toda la comunidad, donde conviven la música popular, el trabajo con la tierra y la identidad cultural.

La iniciativa nació de una idea que Peteco venía gestando hace varios años y encontró en su barrio una forma auténtica de materializarse. Durante la inauguración, el artista expresó: “Es un significado muy fuerte para mí poder hacerlo en mi casa y concretarlo, porque es un espacio pensado para trabajar con la comunidad más cercana. En este caso, mi barrio”.

El nombre del proyecto está inspirado en la chacarera “Flores y chacareras”, compuesta junto a Homero Carabajal, que refleja una propuesta artística y filosófica que el músico valora profundamente. Peteco explicó: “Ese disco tiene una propuesta que nosotros valoramos mucho y nos tomamos muy en serio. A partir de ahí surgió la idea de poner todo eso en práctica: el trabajo con la tierra y la cultura en un solo lugar”.

Radicado en Moreno desde hace 27 años, Carabajal destacó el vínculo especial que creó con el lugar y sus habitantes. “Estoy muy agradecido de que mi vida haya llegado a Moreno. Me siento cuidado, querido. Encontré mi lugar en el mundo y todo eso lo quiero volcar en este vivero temático que es Flores y Chacareras para la comunidad”, afirmó. De cara al futuro, el espacio planea ampliar su agenda con actividades culturales, educativas y productivas.

Los detalles del proyecto de Peteco Carabajal en Moreno

Peteco adelantó que imagina “actividades vinculadas a todo el mundo artístico, desde lo más artesanal a lo más profesional, y también todo lo relacionado con la naturaleza: el sembrado, las plantas, el trabajo con la tierra”. Además, se prevé articular con el INTA de Moreno, escuelas, comedores y organizaciones comunitarias para consolidar un proyecto integral que fortalezca el tejido social y mantenga viva la identidad folclórica y cultural del distrito.

Desde el Municipio de Moreno acompañaron la inauguración, reconociendo en esta nueva asociación un espacio clave para reafirmar el valor de la cultura como herramienta de encuentro, memoria y construcción colectiva. La intendenta, Mariel Fernández, expresó desde sus redes sociales: "Acompañamos a Peteco Carabajal en la inauguración de la asociación civil 'Flores y chacareras', una propuesta que tendrá lugar en su casa y donde se promueve el encuentro de vecinos, vecinas, músicos y toda la comunidad, rodeados de naturaleza y música popular".

"Estamos muy felices que, después de tantos años, haya logrado este objetivo. Principalmente, en Moreno, donde nuestra identidad, en gran parte, es santigueña y folclórica. Felicitaciones por este nuevo espacio y a seguir luchando por el sueño de mantener viva nuestra identidad cultural", cerró la jefa comunal.