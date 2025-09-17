Peteco Carabajal es uno de los exponentes del folklore en Argentina y en los últimos días realizó un anuncio sorpresivo para el ambiente de la música popular que despertó todo tipo de reacciones. El artista, que suele utilizar sus redes sociales a menudo, comunicó que se irá del país próximamente a través de su cuenta oficial de Instagram por una amplia agenda que tiene de cara a los próximos tres meses y medio que le quedan al 2025.

En los últimos días, Peteco Carabajal publicó la agenda de recitales que tiene en lo que resta del 2025. Tras un año movido con muchos shows en distintas partes del país, el músico tendrá una gira por Europa y Asia en octubre. "Estamos listos para hacer zapatear el mundo", se explayó en Instagram.

La gira de Peteco Carabajal en Europa y Asia

Durante todo el mes de octubre, Peteco Carabajal se presentará en distintas partes del mundo llevando el folklore hacia otras regiones:

Italia

3 de octubre en Roma.

4 de octubre en Rimini.

5 de octubre en Bassano y Del Grappa.

Japón

8 de octubre en Kyoto.

9 de octubre en Osaka.

12 de octubre en Kawamata.

14 y 15 de octubre en Tokio.

España

17 de octubre en Zaragoza.

19 de octubre en Barcelona.

22 de octubre en Madrid.

25 de octubre en Valencia.

Teresa Parodi y Peteco Carabajal estuvieron en el acto de Cristina

"Aquí hay dos consignas, una celebrar nuestro Día de la Independencia, y yo en lo personal le agregaría celebrar el natalicio de Mercedes Sosa. ¡Y Cristina Libre!", expresó Peteco Carabajal en el acto que se realizó en San Telmo en el marco de la campaña Argentina Con Cristina. Junto con Teresa Parodi, cantaron clásicos del folklore argentino como La Canción Es Urgente y Como La Cigarra.