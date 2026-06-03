Karina Milei y Bullrich buscan bajarle la tensión a la interna: "Siempre juntas"

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se mostraron juntas, tras una nueva semana de tensiones en el gobierno de Javier Milei, en este caso, por la decisión de la ex ministra de seguridad de poner su cargo a disposición, por su negativa a acompañar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli.

"Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el presidente Javier Milei", señaló Bullrich a través de su cuenta de X. Este mensaje también fue difundido por los canales de comunicación del Gobierno nacional.

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"Paz y amor", se limitaron a decir desde Casa Rosada ante la consulta de El Destape. Al igual que en otras peleas intestinas del oficialismo, como la de Milei con la vicepresidenta Victoria Villarruel, o entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, la Rosada busca bajar la tensión con una foto entre los beligerantes.

La tensión había escalado ayer a raíz de que Bullrich le había puesto a disposición el cargo, según comentaron fuentes cercanas a la ex ministra. La versiones periodísticas del hecho reportaron que el Presidente le habría rechazado la renuncia.

Si bien Bullrich comenzó a tener gestos de autonomía, especialmente desde la caída en desgracia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bullrich se plantó frente al Presidente cuando le dijo a Milei que no iba a acompañar el pliego de Michelli, que el Ejecutivo intentó retirar.

La magistrada es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, que investigó casos de presunta corrupción del gobierno de Javier y Karina Milei como el caso ANDIS o la estafa de $Libra. Michelli expuso ante la comisión de Acuerdos el 13 de mayo.

Finalmente, el pliego de Michelli no será debatido en la sesión del Senado de mañana, según se pactó en la reunión de labor parlamentaria de esta mañana. Los aliados de LLA se incomodaron por el retiro del nombramiento.

Fuentes del oficialismo en la Cámara alta explicaron que se le dará ingreso al pliego en el recinto en la sesión de mañana, pero que se leerá la nota enviada por el Ejecutivo y se pospondrá su tratamiento. La fecha estimada es el 11 de junio.