Una encuesta muestra que Kicillof se consolida como el principal líder opositor a Milei

Sin necesidad de lanzar formalmente una candidatura presidencial, Axel Kicillof empieza a consolidarse como la principal referencia opositora al gobierno de Javier Milei, de acuerdo a encuestas difundidas en los últimos días. Mientras desde otros sectores del peronismo le plantean una discusión interna, el gobernador bonaerense busca correrse de esa pelea y concentrar su discurso en la confrontación con la Casa Rosada. Los sondeos sugieren que esa estrategia le está dando resultados: en un escenario en el que el peronismo aparece como la oposición con mayor volumen frente al oficialismo, Kicillof se perfila por encima del resto de los dirigentes del espacio, incluida Cristina Kirchner, quien cumplió un año en prisión domiciliaria.

Uno de los relevamientos es de Casa Tres, la consultora que dirige Mora Jozami. El estudio preguntó, de manera abierta, a quién consideraban el principal líder de la oposición al gobierno de Milei y comparó las respuestas con las obtenidas al inicio de la gestión libertaria. Con amplitud, Kicillof quedó al tope de las menciones con el 34%, muy por encima del 6% que registraba en el arranque del gobierno. Cristina Kirchner apareció en segundo lugar, con el 19% de las respuestas, también por encima del 6% que había obtenido a comienzos de 2024. Más atrás quedó Sergio Massa: apenas un 2% lo señaló como principal referente opositor, por debajo del 6% que reunía en los primeros meses de la gestión de Milei.

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Detrás de los principales dirigentes del peronismo aparecen referentes de otros espacios y también actores no partidarios. Mauricio Macri —que en las últimas semanas ensayó algunos movimientos para relanzar al PRO, en un contexto además atravesado por el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete— fue mencionado por un 7% como líder de la oposición, por encima del 2% que registraba en 2024. Myriam Bregman, diputada del FIT, quedó algo más atrás con el 6%, también en alza respecto del 1% de los inicios del mileísmo. Al tratarse de una pregunta abierta, en las respuestas también apareció el periodismo, señalado por un 8% como principal referencia opositora al gobierno. En cambio, la CGT, que en los comienzos de la gestión libertaria era mencionada por un 4% en ese lugar, hoy prácticamente dejó de ser visualizada como un actor central de la oposición.

Un sondeo de imagen, en este caso de la consultora Opina Argentina que dirige Facundo Nejamkis, ubicó a Kicillof como el dirigente político de mejor imagen con el 44% de imagen positiva y 52% de negativa. En el total, da casi idéntico a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien tuvo 44% de positiva y 53% de negativa. Pero en el desagregado, mientras que Kicillof tuvo un 31% de consideración "muy positiva", Bullrich sólo obtuvo un 26%. Los siguió Myriam Bregman con un 43% de positiva y un 48% de negativa, una baja de cinco puntos respecto al mes anterior. Los siguieron Cristina Kirchner con 42% a favor y 55% en contra y Milei, con 39% de imagen positiva y 58% de negativa. Luego de encabezar durante unos dos años todos los sondeos de imagen, Milei ahora se ubica en quinto lugar y sólo el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni lo supera en rechazos.