Le Pen vuelve a postularse a la presidencia tras superar la inhabilitación

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, diputada del partido Reagrupamiento Nacional (RN), posa antes de una entrevista en el telediario de la noche del canal de televisión francés TF1

Al ​presentar su cuarta candidatura a la presidencia de Francia, apenas unas horas después de que los jueces le dieran luz verde para presentarse, Marine Le Pen se presentó como una ‌luchadora que había desafiado todas las adversidades ‌para superar una batalla judicial de varios meses que amenazaba con acabar con sus ambiciones políticas.

"Hay muchos franceses que están pasando por dificultades, y nosotros también las estamos pasando", dijo Le Pen en una entrevista en horario de máxima audiencia en TF1. "Creo que estas pruebas nos han hecho más fuertes".

Muchos creían que las esperanzas presidenciales de Le Pen estaban acabadas hasta que, el martes, un tribunal de apelación de París redujo su inhabilitación electoral por haber malversado fondos del Parlamento Europeo para pagar al ​personal de su partido antiinmigración, ⁠Reagrupamiento Nacional (RN), en Francia.

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La sentencia le permite presentarse a las elecciones de 2027, aunque confirma ‌su condena. Le Pen dijo que tiene previsto recurrir la sentencia condenatoria al tiempo ⁠que se presenta a la presidencia.

La apuesta de Le ⁠Pen es audaz.

No solo está apostando a que el máximo tribunal francés falle a su favor en su último recurso contra la sentencia del martes, sino que también pondrá a prueba la disposición de ⁠los votantes franceses a elegir a una figura a la que dos tribunales distintos han ​declarado culpable de malversación.

Le Pen cree que es un riesgo que vale ‌la pena correr, apostando por que los votantes ‌pasarán por alto sus problemas legales para elegirla como la primera líder de extrema derecha ⁠de Francia en la era moderna.

"Creo que nunca se debe imponer nada al pueblo francés; ellos deben tener la última palabra, y ahora el pueblo francés tendrá la última palabra", afirmó.

Brigitte Barèges, exdiputada de un partido de derecha aliado con el RN, dijo que entendía por qué la líder del ​RN se presentaba ‌a las elecciones.

"Conozco su carácter y yo soy un poco así", dijo. "Quieres demostrar a quienes te han causado este revés que no estás acabada por ello, que sigues ahí".

MÁS CERCA QUE NUNCA

La decisión de Le Pen de presentarse se conoce en un momento en que el partido nacionalista RN está más cerca que nunca de alcanzar el poder. Las ⁠encuestas sugieren que Le Pen pasará fácilmente a la segunda vuelta de las elecciones del año que viene, aunque la victoria final es menos segura.

Sus aspiraciones presidenciales habían quedado en el limbo desde marzo de 2025, cuando se le impuso una inhabilitación de cinco años para presentarse a cargos públicos, pero la sentencia del martes le permite hacer campaña siempre que lleve una tobillera electrónica.

Le Pen dijo a TF1 que confiaba en poder presentarse sin una tobillera que limitara su libertad de movimiento, y confirmó que su protegido de ‌30 años, el presidente del partido Jordan Bardella, se presentará junto a ella para convertirse en primer ministro si ella resulta elegida.

Le Pen rechazó la idea de que Bardella pudiera albergar algún resentimiento. Él estaba destinado a presentarse a la presidencia si a ella se le prohibía hacerlo, y ahora cuenta con más apoyo en las encuestas que ella para el cargo más alto.

"Jordan Bardella y yo luchamos por Francia. Luchamos ‌por el pueblo francés. Esta causa va claramente más allá de nosotros", afirmó. "Y, por lo tanto, nuestras ambiciones personales no entran en consideración en absoluto".

Barèges señaló que el RN tiene más posibilidades de ganar si Le ‌Pen y Bardella actúan al ⁠unísono. En los últimos años, han formado un formidable tándem político, fusionando el entusiasmo juvenil con la experiencia forjada en la batalla para transformar un partido que ​antes era marginal en un potencial futuro Gobierno.

"Hemos ofrecido al pueblo francés una alianza, una alianza que, en mi opinión, es complementaria, equilibrada, coherente y sólida", dijo Le Pen a TF1.

Con información de Reuters