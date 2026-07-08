El Fulham nombra al español Arbeloa como entrenador con un contrato de tres años

Fútbol - LaLiga - FC Barcelona vs Real Madrid - Spotify Camp Nou, Barcelona, España - 10 de mayo de 2026. El entonces entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, antes del partido

​El Fulham nombró a Álvaro Arbeloa como entrenador con un contrato hasta 2029, anunció el ‌martes el club de ‌la Premier League, en el primer cargo del español fuera de su país como técnico principal.

El exjugador y entrenador del Real Madrid reemplaza al portugués Marco Silva, que dejó el equipo del oeste de Londres tras cinco años al frente para incorporarse ​al Benfica.

"Es un ⁠verdadero honor para mí iniciar esta nueva ‌etapa en el Fulham", dijo Arbeloa en ⁠un comunicado del club.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tengo muchísimas ⁠ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage con los aficionados del Fulham y de comenzar la pretemporada ⁠con los jugadores la próxima semana".

Arbeloa se ​traslada a Londres tras dejar el ‌Real Madrid, donde fue ascendido ‌desde el filial Castilla para sustituir a su ⁠compatriota Xabi Alonso, ahora entrenador del Chelsea, como técnico del primer equipo en enero, y condujo al gigante español a terminar segundo en LaLiga.

El ​exdefensor de ‌43 años regresa a Inglaterra, donde anteriormente jugó en el Liverpool y el West Ham United, después de una laureada carrera que incluye dos títulos de la Liga de ⁠Campeones con el Real Madrid y una medalla de campeón del Mundial de 2010.

"Estoy encantado de que Álvaro haya aceptado el desafío de impulsar al Fulham, y no tengo ninguna duda de que nuestra plantilla, nuestro personal y nuestros aficionados conectarán con lo que su ‌nombramiento significa para el presente y el futuro de nuestro club", dijo el propietario y presidente del Fulham, Shahid Khan.

"Álvaro es, como él mismo admite, muy ambicioso. Ha pasado tiempo de calidad rodeado de los ‌mejores jugadores, clubes y métodos del fútbol, experiencias que le serán muy útiles aquí, en el Fulham".

El Fulham terminó ‌11º en ⁠la Premier League la temporada pasada y abrirá la nueva campaña en casa ante ​el Chelsea el 24 de agosto.

Con información de Reuters