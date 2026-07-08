El salario de Enzo Fernández en Chelsea: cuánto dinero gana el futbolista de la Selección Argentina

Enzo Fernández es parte del Chelsea desde 2023. (Crédito de foto: Shaun Botterill / Getty Images)

El presente futbolístico de Enzo Fernández es novedad siempre dentro y fuera de los terrenos de juego. Desde su rutilante aparición internacional, el talentoso mediocampista surgido en River Plate ha logrado consolidarse como una de las figuras más valiosas e influyentes del deporte global. Su transferencia histórica al fútbol europeo transformó la dinámica del mercado de pases y redefinió las expectativas financieras en torno a los futbolistas, marcando un hito para los atletas de su generación.

El salario de Enzo Fernández en el Chelsea

Luego de consagrarse en la élite, el Chelsea Football Club decidió realizar una de las apuestas económicas más agresivas de su historia al adquirir los servicios del mediocampista argentino. Según los datos actualizados, las cifras que rodean el vínculo contractual del jugador en Londres son altas.

El volante percibe un sueldo anual aproximado de 10.9 millones de euros, lo que se traduce directamente en ingresos mensuales cercanos a los 908 mil euros. Esta remuneración lo ubica firmemente en la cima de la escala salarial del conjunto británico, justificando la inversión de 121 millones de euros que los directivos de los Blues ejecutaron para asegurar sus servicios hasta mediados de 2031, en un claro intento por edificar el proyecto a largo plazo del club sobre sus hombros.

Enzo Fernández en la selección de Argentina. (Crédito de foto: Gustavo Garello / Associated Press)

Su protagonismo con la Selección en el Mundial 2026

Mientras tanto, el mediocampista traslada esa millonaria jerarquía a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde se ha transformado en una pieza indispensable para el esquema del conjunto nacional argentino. En el desarrollo de la competencia de este mes de julio, el volante ha demostrado su notable madurez y despliegue físico sobre el césped.

Su punto más alto ocurrió recientemente en el vibrante cruce de octavos de final frente a Egipto, donde completó los noventa minutos y se vistió de héroe absoluto al convertir el gol agónico del triunfo 3 a 2 en el tiempo de descuento. Con este festejo agónico y un rendimiento sostenido que incluyó partidos de enorme desgaste frente a duros rivales como Cabo Verde, Austria y Argelia, el centrocampista ratifica que su valor real trasciende cualquier contrato financiero y que su verdadero hogar competitivo sigue siendo la defensa de la camiseta albiceleste en la máxima cita del fútbol.