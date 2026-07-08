Tenso momento en América: movilero fue agredido al aire en medio de los festejos de Argentina

Insólito momento vivido durante un móvil.

En medio de los festejos por la agónica clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial 2026, un móvil de América vivió un tenso momento al aire que obligó a la producción a cortar la transmisión.

La entrevista que se interrumpió

El cronista del canal había sido enviado a recorrer los festejos tras el triunfo 3-2 sobre Egipto y en ese contexto se cruzó con un hincha venezolano que celebraba con la camiseta argentina puesta. Mientras el movilero le hacía preguntas sobre la remontada y el clima de alegría en la calle, un hombre se metió de forma intempestiva en el cuadro y comenzó a agredirlo, según mostró la señal.

El agresor le hablaba al cronista con frases que no guardaban relación con la nota y no le permitía continuar con la cobertura, según se vio en pantalla. La situación escaló al punto de que, ante la imposibilidad de retomar el hilo de la entrevista y por la actitud errática de la persona, la producción de América decidió cortar el móvil en vivo para evitar que la situación siguiera escalando frente a cámara.

Lo único que se atinó a escuchar es que vertió un comentario sobre Lionel Messi y, en las redes sociales, muchos apuntaron a que se trataba de un "streamer" famoso por hacer críticas destructivas tanto sobre el 10 como de la Selección Argentina. De todos modos, poco pudo entenderse debido a la ya mencionada determinación de los productores.