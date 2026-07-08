Al menos 15 personas resultaron detenidas este martes, tras los incidentes registrados en el Obelisco porteño y sus alrededores durante los festejos de los hinchas por la clasificación de la selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

Fuentes policiales revelaron que todo se inició cuando un grupo de simpatizantes, visiblemente alcoholizados, comenzó a tirar piedras y botellas contra los efectivos de la Policía de la Ciudad, que realizaban el operativo en el lugar para evitar enfrentamientos.Asimismo, fuentes oficiales informaron que en la zona se reportaron robos, por lo que los uniformados se había presentado en esa zona del Microcentro porteño para controlar la situación.

Se registraron también desmanes con detenidos en las localidades de Córdoba Capital, Villa Allende, Rafaela -Santa Fe-, Tucumán, Bariloche y Mar del Plata.

Con vergüenza y orgullo, la Selección eliminó a Egipto y demostró por qué es campeón

La Selección Argentina dio vuelta dos goles y le ganó 3-2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Los tantos de la Albiceleste los metieron Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien cabeceó un centro preciso de Lautaro Martínez. El sábado se enfrentará por los cuartos de final a Suiza, que se impuso por penales esta tarde ante Colombia.

A los 15 minutos, el central egipcio Yasser Ibrahim conectó un centro y puso el 1-0 para los africanos, resultado que se extendió tras un contraataque que concluyó el delantero Mostafa Ziko. En el minuto 79, el Cuti Romero conectó un centro de Messi para descontar y Messi lo empató a los 83 minutos.

En el minuto 92, Julián Álvarez le robó una pelota a Mohamed Salah y se le pasó a Lautaro Martínez, quien corrió al vacío por la derecha. Una vez que el delantero del Inter de Milán tuvo la pelota, esperó por la llegada de Enzo: centro a la cabeza, remate esquinado y Argentina a los cuartos de final.

En la previa, Lionel Scaloni dio un golpe en la mesa: confirmó que Leandro Paredes volvió a ser titular por Thiago Almada en el mediocampo. Además, Nicolás Tagliafico reemplazó a Facundo Medina en el lateral izquierdo y Julián Álvarez ingresó por Lautaro Martínez en el ataque.

Con información de Noticias Argentinas