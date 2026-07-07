La OTAN anunciará importantes acuerdos de venta de armas en Ankara antes de la cumbre con Trump

Vista general del lugar donde tendrá lugar la cumbre de líderes de la OTAN, en Ankara, Turquía

Los ​líderes de la OTAN tienen previsto dar a conocer este martes en Ankara acuerdos de venta de armas por valor de decenas de miles de millones de dólares, con el fin de ‌demostrar que están atendiendo a las peticiones de ‌Estados Unidos de aumentar el gasto en defensa de Europa, antes de reunirse con el presidente Donald Trump en la cumbre.

Los Gobiernos europeos anunciarán los acuerdos en un foro de la industria de defensa de la OTAN antes de que Trump llegue para reunirse con el presidente turco, Tayyip Erdogan, y se una al resto de líderes de la alianza militar para la cumbre, que comenzará con una cena el martes por la noche.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el lunes que los europeos habían hecho ​aumentos "asombrosos" en el gasto en defensa, ⁠en parte debido a los temores hacia Rusia —que se han intensificado desde la invasión de Ucrania ‌por parte de Moscú en 2022—, pero también porque Trump había sido "extremadamente contundente" al animarles ⁠a hacerlo.

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Trump lleva mucho tiempo acusando a los países europeos ⁠de depender en exceso de EEUU para su defensa a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha protegido el continente desde los primeros años de la Guerra Fría.

"Ahora estamos creando una alianza ⁠que sea sostenible, en la que Estados Unidos sepa que se trata de un acuerdo justo", ​dijo Rutte a los periodistas en Ankara en vísperas de la cumbre.

Rutte ‌señaló el mes pasado que los miembros europeos de ‌la OTAN y Canadá gastaron 90.000 millones de dólares más en defensa en términos reales en ⁠2025 que en 2024, hasta alcanzar un total de más de 570.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de alrededor del 20% en un solo año.

LA GUERRA CON IRÁN LLEVÓ A TRUMP A RETOMAR SUS CRÍTICAS A LA OTAN

Sin embargo, Trump ha renovado en los últimos meses sus duras críticas a los ​demás miembros de ‌la OTAN, acusándolos de no hacer lo suficiente para ayudar a EEUU en su guerra contra Irán y sugiriendo que podría abandonar la Alianza o hacer caso omiso de su pacto de defensa mutua.

Los responsables europeos insisten en que han cumplido en gran medida sus compromisos de permitir a EEUU utilizar su espacio aéreo y las bases situadas en sus países, a pesar ⁠de no haber sido consultados sobre una guerra que ha sacudido sus economías y que ha sido profundamente impopular en Europa.

Estados Unidos también ha anunciado la retirada de efectivos de Europa, ha reducido las fuerzas que destina a los planes de defensa de la OTAN —incluidos un portaaviones, aviones de reabastecimiento, aviones de combate y drones— y ha puesto en marcha una revisión de seis meses de su presencia militar en el continente.

Los responsables europeos afirman que están preparados para que se repitan algunas de las recientes críticas de Trump en la cumbre, pero esperan que Erdogan ‌y Rutte aprovechen sus estrechas relaciones con el presidente de EEUU para mantener la cumbre en equilibrio.

No obstante, dicen que no pueden estar seguros de que el resultado sea positivo, dadas las tensiones persistentes en torno a Groenlandia e Irán, y la relación inestable de Trump con algunos líderes, como se ha visto recientemente en su disputa con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

ACUERDOS DE DEFENSA EN SECRETO

Los detalles de los acuerdos de armamento que ‌se anunciarán el martes se han mantenido en secreto, en un intento de la OTAN por causar impacto mediático antes de la cumbre.

No obstante, la ministra de Defensa neerlandesa, Dilan Yesilgoz, dijo el lunes a Reuters que su país anunciaría ‌acuerdos y planes por ⁠valor de más de 3.000 millones de euros (3.430 millones de dólares), incluidas colaboraciones con Bélgica en materia de defensa aérea y con Reino Unido en buques de guerra.

La OTAN ​también tiene previsto anunciar que sustituirá su anticuada flota de aviones de vigilancia AWACS de fabricación estadounidense por una alternativa sueca, el GlobalEye de Saab, informaron cuatro fuentes a Reuters la semana pasada.

Con información de Reuters