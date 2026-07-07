Las nuevas normas de India sobre personas trans preocupan a médicos y alteran tratamientos

Ananya, de 24 años, gerenta de desarrollo de negocios con sede en Bengaluru, posa para una fotografía en Bengaluru, India

Mehr Khan, una mujer trans india, llegó a una cita rutinaria de terapia hormonal y descubrió que el tratamiento crucial había sido suspendido después de que un cambio reciente en la ley redujera el ‌grupo de personas que pueden acceder a esos ‌servicios.

"El médico realmente sólo se tapaba la cara. No sabía qué decir", dijo la planificadora de eventos, de 26 años, y agregó que vio "miedo en los rostros del personal" de la clínica en la ciudad sureña de Hyderabad.

Khan es una de las muchas personas en India que lidian con la denegación de atención después de que en marzo se eliminara la opción de autoidentificación de género, lo que condicionó el reconocimiento legal a la certificación de un panel de médicos.

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Pero el Gobierno aún no ha especificado qué tipo de especialistas integrarán esos paneles, lo que deja sin aclarar si deben ​rendir cuentas ante las autoridades regionales ⁠o centrales.

Antes de la ley de 2026, las personas trans podían solicitar en línea el cambio de su ‌marcador de género sobre la base de una carta de un proveedor de atención de afirmación ⁠de género, como un cirujano o un psiquiatra.

India afirma que el ⁠cambio busca frenar el uso indebido de prestaciones sociales y reforzar las salvaguardias, pero activistas y médicos advierten de que podría aumentar la incertidumbre para los proveedores y dejar a muchas personas sin acceso a medicamentos clave.

El Gobierno y Tata Trusts, ⁠que financia la Clínica Sabrang, donde Khan recibía tratamiento, no respondieron a la solicitud de comentarios de ​Reuters.

Al menos una decena de personas trans dijeron a Reuters que el cambio había ‌alterado sus acuerdos de atención, con clínicas que suspendieron ‌servicios y retrasaron cirugías.

Cinco médicos dijeron que procedían con cautela, ya que algunos proveedores piden a las personas ⁠trans declaraciones de que buscan tratamiento de forma voluntaria.

"Los médicos están muy preocupados y confundidos sobre qué tipo de atención están autorizados ahora a ofrecer", dijo Arundhati Katju, una abogada con experiencia ante la Corte Suprema.

TENDENCIA GLOBAL CONTRA LOS DERECHOS TRANS

El cambio se produce en medio de una tendencia global a limitar los tratamientos para personas trans, ya que Estados ​Unidos ha restringido recientemente ‌el acceso a la atención de afirmación de género, aunque en Asia países como Tailandia ofrecen un acceso más amplio, pero un reconocimiento legal limitado.

Activistas que alguna vez vieron a India como un país con una postura progresista sobre ese reconocimiento dicen que ahora avanza hacia una supervisión estatal más estricta.

En Bengaluru, centro tecnológico del sur del país, la gerente de desarrollo de negocios Ananya Balamurali, de 24 años, ⁠dijo que su cirugía de afirmación de género prevista para julio en una clínica privada de la capital, Nueva Delhi, había quedado suspendida por tiempo indefinido tras el cambio en la ley.

En la ciudad portuaria de Kozhikode, en el estado sureño de Kerala, la maquilladora Ichu, de 30 años, dijo que un hospital público se había negado a aprobar su terapia hormonal sustitutiva, pese a meses de consultas.

Los médicos inicialmente estaban "dispuestos a entregar la carta", pero retiraron la aprobación después de una reunión de la junta, agregó.

La Asociación de Salud Trans de India estima que la población trans del país ronda los 20 millones de personas ‌dentro de una población de 1.400 millones, muy por encima de la cifra de unos 500.000 registrada en el censo más reciente, de 2011.

La ley modificada socava un histórico fallo de 2014 de la Corte Suprema que reconoció a las personas trans como un tercer género, dijo el fundador de la asociación, el doctor Sanjay Sharma.

"Esto es una emergencia de salud pública", dijo Sharma, exfuncionario de la fuerza aérea y padre de una persona trans.

Las disposiciones legales podrían interpretarse como una penalización de ‌las intervenciones hormonales y quirúrgicas y exponer potencialmente a los médicos a procesos judiciales, dijo, además del temor a que las evaluaciones de las juntas médicas puedan ser invasivas física y mentalmente.

Aunque las personas trans suelen ser empujadas a los márgenes de la sociedad ‌en India, en algunas zonas ⁠son invitadas a bendecir bodas y nacimientos, de acuerdo con creencias tradicionales.

Los miembros de esos grupos tradicionales, así como las personas intersexuales y las personas "coaccionadas" para ser trans, son los únicos que ​la ley de 2026 reconoce como "legítimos".

También prohíbe explícitamente la autoidentificación como base de la identidad trans, lo que descarta cambios de género en documentos oficiales para quienes quedan fuera de la definición restringida, dijo Sharma.

Con información de Reuters