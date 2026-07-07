La prohibición de las redes sociales en Australia no supera el obstáculo del control de edad

FOTO DE ARCHIVO. Una estudiante de secundaria posa con su teléfono móvil mostrando sus aplicaciones de redes sociales en Melbourne, Australia

Las plataformas ​digitales de Australia están tropezando ya en el primer paso a la hora de aplicar los controles de edad a los usuarios, lo que hace ineficaz la prohibición del uso de redes sociales por parte de adolescentes —una medida pionera ‌a nivel mundial—, según revela un estudio realizado ‌por un equipo que asesoró al Gobierno en la puesta en marcha de estas restricciones.

Desde diciembre, la nueva ley australiana sobre redes sociales obliga a plataformas como Instagram, Snapchat y YouTube a impedir que los menores de 16 años tengan cuentas en estas plataformas. Los operadores deben adoptar "medidas razonables" para cumplirla, y el Gobierno ha recomendado utilizar múltiples verificaciones para determinar la edad de los usuarios.

Sin embargo, la prohibición ha recibido numerosas críticas, ya que diversos estudios indican que la mayoría de los menores de 16 años siguen pudiendo acceder a las plataformas, lo que llevó a Australia a duplicar la multa máxima el mes pasado y ​a advertir de que emprendería acciones judiciales ⁠contra los gigantes tecnológicos por incumplimiento de la ley.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un equipo de probadores de software, que el año pasado puso a ‌prueba un programa de verificación de edad con más de 1.000 australianos, descubrió que las plataformas no ⁠solicitaron ninguna prueba de edad en ninguna de las 50 cuentas que ⁠abrió tras la entrada en vigor de la ley y en las que declaró que la edad era de 16 años, según explicaron los investigadores a Reuters.

Este hallazgo, del que no se había informado anteriormente, pone de manifiesto un fallo que se ha ⁠pasado por alto en gran medida: aunque el proceso se ha centrado hasta ahora en la precisión del software ​de verificación de edad basado en fotografías, la fase inicial de selección —que estima el rango ‌de edad de una persona basándose en su actividad general ‌en línea— no parece estar detectando a los usuarios jóvenes para someterlos a comprobaciones adicionales.

"Deberían pedirte que demuestres tu ⁠edad, y ni una sola vez se nos ha pedido que verifiquemos nuestra edad ni que utilicemos medidas de verificación de la edad", dijo Andrew Hammond, director de la empresa de pruebas KJR, que llevó a cabo el ensayo original en 2025.

Las 50 cuentas de prueba están activas y se han distribuido entre nueve de las diez plataformas sujetas a restricciones de edad, entre ellas Instagram, ​de Meta, Snapchat, de ‌Snap, TikTok y YouTube, de Alphabet , explicó Hammond.

Algunas cuentas ficticias recibieron anuncios de productos bancarios para jóvenes, lo que indica que la plataforma registró el rango de edad de la persona, señaló Hammond. Añadió que a una cuenta que se registró en X, la plataforma de Elon Musk, afirmando tener 16 años, se le mostró contenido pornográfico.

Ninguna de las plataformas permitía a los usuarios registrarse si declaraban ser menores de 16 años. Sin embargo, ⁠solo una, la plataforma de retransmisiones en directo con sede en Australia Kick, se negó a permitir que los usuarios crearan una cuenta sin una prueba de edad, según reveló el estudio de seguimiento.

Snap y TikTok se negaron a hacer comentarios, mientras que Google y X, propiedad de SpaceX , no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz de Meta afirmó que el ensayo simulado de Hammond parecía incompatible con las directrices del regulador de pasar "a una verificación formal de la edad cuando los indicadores de comportamiento indiquen que pueden ser menores de edad, o cuando se denuncie una cuenta".

El portavoz añadió que las cuentas ficticias se declararon como mayores de la edad mínima y que ‌no estaba claro si habían "publicado contenido o interactuado de la forma en que lo haría un usuario real menor de 16 años".

Un portavoz de Kick dijo que no sería viable basarse en la inferencia de la edad, ya que la plataforma era nueva y no disponía de datos suficientes para estimar la edad de los usuarios.

Un portavoz del Comisionado de Seguridad Electrónica dijo que el organismo regulador "sigue confiando en que las plataformas con restricción de edad disponen de la tecnología y los recursos necesarios para impedir que los menores ‌australianos de menos de 16 años tengan cuentas".

El enfoque recomendado de controles cada vez más rigurosos, "si se aplica correctamente, garantiza que no haya un único punto de fallo", añadió el portavoz.

Tras la afirmación inicial de que la prohibición australiana había eliminado unos 4,7 millones de cuentas presuntamente ‌de menores en un mes, la ⁠puesta en marcha se ha enfrentado a denuncias casi constantes de incumplimiento. En marzo, el Gobierno advirtió de posibles acciones legales contra cinco plataformas, y el mes pasado anunció que duplicaría la multa máxima, ​acusando a las plataformas de diseñar la prohibición para que fracasara.

Sin embargo, las plataformas han afirmado que están siguiendo las directrices del regulador, que dan prioridad a una verificación sin complicaciones como primer paso. Las plataformas tienen prohibido basarse únicamente en documentos de identidad emitidos por el Gobierno, debido a cuestiones de privacidad.

Con información de Reuters