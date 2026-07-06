Jefe de Ferrari resta importancia a aspiraciones a título F1 pese a dos victorias en tres carreras

Imagen de archivo del director de la escudería Ferrari, Fred Vasseur, antes del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, en el Circuito de Albert Park, Melbourne, Australia.

El director de Ferrari, Fred Vasseur, se negó a hacer previsiones sobre las posibilidades de su equipo de ganar ‌el campeonato mundial de ‌Fórmula Uno, pese a celebrar su segunda victoria en tres carreras.

La escudería italiana no levanta un título desde 2008, pero ahora se encuentra a 78 puntos de Mercedes en la clasificación de constructores, mientras que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton ocupa el tercer puesto en la clasificación general, a 32 puntos ​del líder, Kimi Antonelli, ⁠de Mercedes.

Charles Leclerc, que ganó el Gran Premio de Gran ‌Bretaña del domingo, un mes después de que su ⁠compañero de equipo Hamilton ganara en ⁠España, ocupa la cuarta posición, a 39 puntos de su compañero.

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"La lucha por el campeonato son palabras tuyas", dijo Vasseur cuando se le ⁠preguntó sobre lo que se perfila como una batalla ​entre Mercedes y Ferrari en lo más alto ‌y la reducción de la diferencia, ‌aunque ningún piloto de Ferrari subió al podio en Austria ⁠entre ambas victorias.

"Después de Barcelona me comentaron que Ferrari había vuelto al campeonato. Dije que no. La semana siguiente me dijeron que Ferrari no estaba por ningún lado. Dije que no", comentó.

"Tendré ​exactamente el ‌mismo enfoque con todo el mundo en casa, aunque mañana no esté en la oficina. Les diré: 'Chicos, hemos hecho un buen fin de semana. Ahora centrémonos en Spa. No es que seamos campeones. No estamos en ninguna parte. ⁠Estamos mejorando paso a paso, pero las cosas son como son'", agregó.

La próxima cita es el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, donde Leclerc se impuso en 2019 —una época diferente, antes de los motores actuales— y donde Hamilton también triunfó en visitas anteriores con Mercedes y McLaren.

Vasseur cree que Mercedes, ganadora de siete de los nueve Grandes Premios y ‌en la pole position en todos ellos, sigue teniendo una ligera ventaja en cuanto a rendimiento puro, aunque Ferrari se mostrara fuerte en la salida y en el ritmo de carrera.

Tanto Hamilton como Leclerc creen que pueden plantar cara a Mercedes, cuyo jefe, Toto Wolff, ‌coincidió en que son unos rivales fuertes y que cabe esperar que sigan siéndolo durante el resto de la temporada.

George Russell, que el domingo ‌logró un afortunado ⁠segundo puesto después de que el auto de seguridad le favoreciera y de que Antonelli sufriera un problema ​mecánico y no sumara puntos, afirmó que Ferrari está claramente en la lucha.

"Estos chicos de Ferrari parecen realmente rápidos. Así que, sí, que empiece el juego", afirmó el británico.

(Editado en español por Carlos Serrano)