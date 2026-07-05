Formosa, entre las provincias que menos recursos nacionales recibe por habitante

La provincia de Formosa continúa ubicándose entre las jurisdicciones que menos recursos nacionales recibe por habitante, de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politiké a partir de datos oficiales del sitio Presupuesto Abierto de Argentina y estimaciones poblacionales del INDEC.

El estudio sostiene que, mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de recursos nacionales por habitante, Formosa permanece entre las provincias más relegadas en el reparto de fondos, profundizando las asimetrías entre las distintas jurisdicciones del país.

Coparticipación: la más perjudicada en junio

El informe también analizó la evolución de las transferencias automáticas por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) durante junio y señaló que todas las provincias registraron caídas reales respecto al mismo mes del año anterior. En ese contexto, Politiké aseguró que Formosa fue la provincia más afectada, con una baja del 10,5% en términos reales, el peor desempeño del país.

Desde la consultora explicaron que este escenario responde principalmente a la menor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias, dos de los principales tributos coparticipables.

Asimismo, advirtieron que la caída generalizada de recursos nacionales anticipa mayores dificultades financieras para las provincias, que deberán afrontar sus compromisos presupuestarios con menores ingresos provenientes de la Nación.

Récord de morosidad

Otro de los ejes del informe estuvo centrado en la situación financiera de los hogares. Con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Politiké señaló que marzo registró un récord histórico de morosidad en préstamos personales, con un índice del 14,8%, mientras que la mora en tarjetas de crédito alcanzó el 11,2%, igualando el máximo histórico registrado el mes anterior.

Según la consultora, ambos indicadores evidencian un fuerte deterioro de la economía familiar y muestran que el endeudamiento dejó de ser una herramienta de consumo para transformarse en un mecanismo de supervivencia destinado a cubrir gastos esenciales como alimentos y servicios.

El informe estima además que un hogar promedio mantiene deudas equivalentes a más del 130% de un salario mensual, en un contexto de altas tasas de interés, inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo.

La construcción continúa mostrando señales de fragilidad

En relación con el sector de la construcción, Politiké sostuvo que la actividad sigue atravesando un escenario complejo pese a algunos indicadores de recuperación. Durante marzo se perdieron 7.864 puestos de trabajo registrados en la construcción privada y abril volvió a mostrar una caída del empleo, con otros 4.903 puestos menos.

El documento remarcó que el NEA fue la región más afectada, con una contracción del 4,6% mensual en el empleo del sector. Además, indicó que trece provincias registran actualmente menos empresas constructoras que un año atrás, mientras que el crecimiento continúa concentrándose en distritos vinculados a inversiones mineras y energéticas, como San Juan y Neuquén.

El informe también analizó la formación de activos externos del sector privado. Desde la flexibilización parcial del cepo cambiario, implementada en abril de 2025, Politiké calculó que 43.764 millones de dólares fueron retirados del sistema financiero por particulares.

Solo durante mayo de 2026, la salida alcanzó los 1.886 millones de dólares, una cifra que, según la consultora, preocupa por la necesidad de divisas que enfrenta el país para afrontar sus compromisos externos.