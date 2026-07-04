El folklore y la cumbia, extasiados: así suena el nuevo estreno de Luciano Pereyra

Luciano Pereyra hizo un nuevo lanzamiento musical.

Luciano Pereyra entuasiasmó a todos los fans del folklore y la cumbia con su más reciente posteo en redes, en donde confirmó el estreno de una versión tropical de uno de sus clásicos. El músico presentó un nuevo adelanto de su actual proyecto artístico, que consiste en la reinterpretación de su catálogo histórico bajo el ritmo de la cumbia.

En esta oportunidad, el músico lanzó el registro en vivo de su composición Me Enamoré de Ti, pieza que contó con la participación del vocalista Sebastián Mendoza como invitado. El material audiovisual y sonoro procede de las presentaciones que el artista lujanense brindó en el Movistar Arena de Buenos Aires durante noviembre de 2025.

Este corte digital se suma a la reciente difusión de Si No Es Muy Tarde, tema que Pereyra grabó en las mismas jornadas junto al conjunto tropical Ezequiel y La Clave. Ambas producciones forman parte de una estrategia de lanzamientos secuenciales orientados a documentar la dinámica festiva de sus espectáculos en las plataformas de distribución musical.

Esta etapa de relecturas en clave bailable funciona además como plataforma promocional para su próximo compromiso en la Capital Federal. El intérprete tiene programado regresar al mismo recinto de Villa Crespo el próximo 24 de octubre, fecha en la que concretará su octavo concierto en dicho escenario de la fisonomía porteña.

Luciano Pereyra.

Las palabras del Luciano Pereyra sobre El Chaqueño Palavecino

El músico salteño El Chaqueño Palavecino difundió en sus plataformas digitales un registro audiovisual correspondiente a su presentación de 2024 en el Movistar Arena. El fragmento seleccionado documenta el segmento del concierto en el que Luciano Pereyra subió al escenario como invitado para ejecutar de manera conjunta la Zamba de Balderrama, la célebre composición de Gustavo "Cuchi" Leguizamón y Manuel J. Castilla. "¡Y otro recuerdo más que quedará grabado en mi corazón! Gracias por dejarme cantar a tu lado una vez más, Chaqueño querido", le respondió Luciano en el posteo.