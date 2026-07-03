Quién se va de Gran Hermano el lunes 6 de julio 2026, según las encuestas

Siete participantes integran la "placa planta" y buscarán evitar la eliminación en la próxima gala de Gran Hermano.

La definición de una nueva eliminación en Gran Hermano mantiene en vilo a los seguidores del reality de Telefe. Tras una intensa gala de voto positivo, quedó conformada la denominada "placa planta", integrada por siete participantes que ahora dependen exclusivamente del voto negativo del público. Las encuestas ya anticipan quién tendría mayores posibilidades de abandonar la casa el lunes 6 de julio.

Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano

La gala de este miércoles marcó un momento clave en Gran Hermano: Generación Dorada. De los 19 jugadores que integraban la placa, la audiencia eligió a sus 12 favoritos mediante voto positivo, lo que dejó a siete participantes en la denominada "placa planta".

Los jugadores que continúan en riesgo de eliminación son:

Sebastián Cola.

Matías Hanssen.

Juan Carlos "JC" López.

Luana Fernández.

Alejandra Majluf.

Mariela Prieto.

Leandro Nigro.

Todos ellos permanecerán nominados hasta el lunes 6 de julio, cuando el público decidirá, mediante voto negativo, quién deberá abandonar definitivamente la competencia.

Qué dicen las encuestas sobre la eliminación del lunes 6 de julio

A pocos días de la próxima gala de eliminación, comenzaron a circular distintas encuestas en redes sociales que permiten conocer la tendencia entre los fanáticos de Gran Hermano.

De acuerdo con los relevamientos publicados por GH Encuestas en X, la participante con mayor intención de voto para abandonar la casa es Luana Fernández. Según esos sondeos, concentra el 49% de los votos negativos, una diferencia considerable respecto del resto de los nominados.

En segundo lugar aparece Leandro Nigro, aunque con un porcentaje significativamente menor. Los demás integrantes de la placa registran niveles de apoyo que, por el momento, los ubican lejos de la posibilidad de convertirse en el próximo eliminado.

Si bien estas encuestas no forman parte de la votación oficial del programa, suelen servir como un indicador de las preferencias del público y, en muchas oportunidades, anticipan el resultado final.

Las encuestas de GH Encuestas en X ubican a Luana Fernández como la principal candidata a abandonar la competencia.

Cómo votar en Gran Hermano para salvar a un participante

La eliminación del lunes 6 de julio se definirá exclusivamente mediante el voto del público. Para participar de la votación oficial de Gran Hermano, es necesario enviar un SMS con la palabra "GH" al 9009. Luego, el sistema enviará un mensaje de confirmación al que se debe responder con la palabra "SI" para que el voto quede registrado.

Otra alternativa disponible consiste en escanear el código QR que aparece en pantalla durante las galas emitidas por Telefe, desde donde también puede completarse el proceso de votación.

Cuándo se conocerá al nuevo eliminado de Gran Hermano

La definición llegará durante la gala del lunes 6 de julio, cuando el conductor revele el resultado de la votación negativa y uno de los siete integrantes de la placa abandone la casa.

Hasta el cierre de las votaciones, las tendencias podrían modificarse. Sin embargo, según las encuestas difundidas hasta el momento por GH Encuestas en X, Luana Fernández aparece como la principal candidata a convertirse en la próxima eliminada de Gran Hermano, aunque la decisión final quedará en manos del público que participe de la votación oficial.