Vacaciones de invierno en Buenos Aires: el fenómeno inmersivo que ya vendió 100.000 entradas y suma nuevas funciones

Argentina no suele ser el primer destino en el mapa de los grandes estrenos globales. Por eso llama la atención que Minecraft haya elegido Buenos Aires para el estreno mundial de su primera experiencia inmersiva nocturna al aire libre, Moonlight Trail. El resultado le dio la razón: más de 100.000 entradas vendidas antes de que arranquen las vacaciones de invierno, y nuevas fechas habilitadas para julio ante la demanda.

Qué es y cómo funciona la experiencia

Minecraft Experience: Moonlight Trail no es una exposición para mirar, es una aventura para recorrer. La propuesta invita a los "Exploradores" a atravesar ocho biomas reales al aire libre: ruinas antiguas, bosques de cerezos, cuevas luminosas y otros escenarios directamente inspirados en los mundos del juego, con tecnología inmersiva y elementos interactivos a lo largo del recorrido.

La historia arranca en El Campamento, donde se presenta la misión: restaurar un antiguo faro siguiendo una leyenda. Durante el recorrido, los participantes fabrican herramientas, se encuentran con los mobs icónicos del juego y trabajan en grupo para reunir los recursos necesarios. La experiencia cierra con un enfrentamiento final para defender el faro y una celebración en La Aldea.

Como bonus, cada participante recibe una capa digital de edición limitada inspirada en Moonlight Trail. Los días posteriores a la visita llega por mail un código único para desbloquearla y usarla dentro de Minecraft.

Dónde se realiza y cuánto cuesta

La experiencia funciona en Ciudad Universitaria, en Buenos Aires. Las entradas arrancan en $49.000 y se compran a través de ticketek.com.ar. Los clientes de Banco Santander tienen acceso a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Al momento de la compra también están disponibles opciones para personalizar la experiencia:

Pack 4: pensado para familias o grupos de amigos.

pensado para familias o grupos de amigos. Estacionamiento: ubicado a 100 metros del ingreso.

ubicado a 100 metros del ingreso. Combos Food & Drink: para después del recorrido.

para después del recorrido. Accesos VIP: ingreso preferencial sin espera.

El contexto: quiénes están detrás y qué antecedente tienen

Moonlight Trail es una producción de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, el mismo equipo que desarrolló Minecraft Experience: Villager Rescue, que ya superó el millón de entradas vendidas en ciudades como Dallas, Toronto, Londres, Singapur, Ciudad de México y Chicago. Buenos Aires es, en ese contexto, la primera parada de una nueva versión que todavía no llegó a ninguno de esos mercados. Minecraft, con más de 300 millones de copias vendidas, es el videojuego más vendido de la historia, lo que da escala real a lo que significa traer su primera experiencia nocturna al aire libre como estreno mundial a la Argentina.