Cuánto cobran repositores de supermercados en julio 2026: el salario que cobran

Cuánto cobran por mes los repositores

Los repositores de supermercados cobran desde julio de 2026 con una nueva escala salarial, luego de la actualización acordada en la paritaria de Empleados de Comercio. La mejora alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y también impacta en adicionales como presentismo, antigüedad y horas extras.

La actualización incorpora al salario básico sumas que hasta ahora se abonaban como conceptos no remunerativos, lo que modifica la base de cálculo para futuras liquidaciones, aguinaldo y vacaciones.

Cuánto gana un repositor de supermercado en julio de 2026

Si bien la tarea de reposición no cuenta con una categoría específica dentro del convenio, la mayoría de los trabajadores está encuadrada en el agrupamiento de Personal Auxiliar.

Los salarios básicos vigentes son los siguientes:

Auxiliar A: $1.249.646

$1.249.646 Auxiliar B: $1.257.677

$1.257.677 Auxiliar C: $1.284.184

Estos valores corresponden a trabajadores de jornada completa y representan el salario básico de convenio.

Salarios con aumento en julio

Qué tareas realiza un repositor

Los repositores cumplen funciones vinculadas al abastecimiento y organización de la mercadería dentro de supermercados e hipermercados.

Entre las principales tareas se encuentran:

Reposición y carga de góndolas.

Control de stock.

Recepción de mercadería.

Verificación de fechas de vencimiento.

Rotación de productos.

Organización de depósitos.

Dependiendo de las responsabilidades asignadas y de la estructura de cada empresa, algunos trabajadores pueden acceder a categorías superiores dentro del convenio.

Cuánto aumenta el sueldo de un repositor

Qué adicionales aumentan el salario

Además del básico, el sueldo final puede incrementarse por distintos conceptos previstos en el Convenio Colectivo 130/75.

Los principales adicionales son:

Antigüedad: 1% del salario básico por cada año trabajado.

1% del salario básico por cada año trabajado. Presentismo: adicional por asistencia y puntualidad.

adicional por asistencia y puntualidad. Horas extras al 50%: para jornadas realizadas fuera del horario habitual en días hábiles.

para jornadas realizadas fuera del horario habitual en días hábiles. Horas extras al 100%: para trabajo durante domingos y feriados.

Según la categoría, la antigüedad y la cantidad de adicionales percibidos, el ingreso mensual de un repositor puede superar ampliamente el salario básico establecido en la escala salarial de julio.