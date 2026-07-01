Murió Manolo Arjona, uno de los fundadores de Locomía, a los 58 años

Murió Manolo Arjona, fundador del grupo Locomía.

Manolo Arjona, fundador de la recordada banda Locomía, murió a los 58 años en Viladecans, Barcelona. Su deceso fue inesperado, según confirmaron sus allegados al diario El País.

La familia de Manolo reveló que el artista había estado pintando durante la tarde y que su muerte se produjo pocas horas más tarde. "Luego se acostó y ya no se levantó“, explicaron. En las redes sociales oficiales de Locomía despidieron a Manolo con un comunicado: “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”.

El comunicado que publicaron en las redes sociales de Locomía por la muerte de Manolo Arjona.

“Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”, cerró el comunicado. En la actualidad, Locomía se encuentra liderada por el también fundador Xavier Font.

Dónde velarán a Manolo Arjona y el fenómeno de Locomía en Argentina

Los restos de Manolo Arjona serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, en la ciudad donde vivía. Locomía marcó una época en la noche de los '80 y los '90 y fueron muy populares en todo el mundo, pero especialmente en Argentina debido a sus presentaciones en Feliz Domingo, el legendario programa que conducía Silvio Soldán en Canal 9, donde presentaron sus éxitos Loco Vox, Rumba Samba Mambo y Locomía.

La formación más conocida del grupo Locomía la integraron Luis Font, Xavier Font, Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes. Manolo fue uno de los fundadores del grupo, pero también fue uno de los primeros en abrirse. Los vestuarios llamativos y el perfecto manejo de los abanicos fueron los sellos característicos que consolidaron la banda durante un período de años, hasta la traición de José Luis Gil (el mánager) y los escándalos judiciales que separaron al cuarteto fundador.