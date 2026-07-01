Brilló en películas legendarias: dolor por la muerte de un actor muy prestigioso.

El mundo del espectáculo lamenta el fallecimiento de un reconocido profesional. El actor británico Michael Byrne, reconocido por sus papeles en películas como Indiana Jones y la última cruzada, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 y Braveheart, murió a los 82 años. La noticia fue confirmada por el diario The Guardian, que informó que el fallecimiento ocurrió el pasado 20 de junio, aunque no se dieron a conocer las causas ni el lugar de su muerte.

Nacido en Londres el 7 de noviembre de 1943, Byrne comenzó su trayectoria artística en la televisión británica durante las décadas de 1960 y 1970, con participaciones en series como No Hiding Place, NET Playhouse, New Scotland Yard y Thriller.

Su debut cinematográfico llegó en 1963 con una breve aparición, sin acreditar, en The Crimson Blade. Con el paso de los años sumó títulos como Vampyres, La profecía (The Omen), donde interpretó a un monje, y Champions.

Brilló en películas legendarias: dolor por la muerte de un actor muy prestigioso.

Los personajes que marcaron su carrera

Aunque muchas veces interpretó papeles secundarios, Byrne dejó una huella en varias superproducciones de Hollywood. En Indiana Jones y la última cruzada encarnó al despiadado oficial nazi Ernst Vogel, uno de los principales antagonistas de la historia. También participó en Braveheart como Smythe, un soldado inglés enfrentado a William Wallace, mientras que en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 dio vida a una versión anciana del mago Gellert Grindelwald.

Durante la década de 1990 integró el elenco de otras producciones destacadas, como la película de James Bond El mañana nunca muere (Tomorrow Never Dies) y Apt Pupil, dirigida por Bryan Singer.