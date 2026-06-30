Murió Daniel Melingo, integrante de Los Abuelos de la Nada y Los Twist, a los 68 años.

El músico, cantante y compositor Daniel Melingo murió este martes a los 68 años. Según trascendió, el cuerpo del músico fue encontrado sin vida en su casa por uno de sus hijos, así lo confirmaron a El Destape fuentes cercanas al caso. Hasta el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Según se pudo conocer, el artista padecía de EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se encontraba en estadio paliativo por lo que no hay intervención policial. En los últimos meses, se encontraba trabajando en Tangos bajos (Rework), la regrabación de su disco de 1998, pero con músicos invitados.

Además, Melingo tenía planeado presentarlo el 21 de septiembre en el teatro Coliseo, siendo este el show más grande de su carrera como solista. El álbum iba a estar acompañado de un documental sobre los orígenes del tango y, en paralelo, planeaba lanzar su propio vino, el malbec Tangos bajos.

Quién era Daniel Melingo

Melingo fue una de las figuras más originales e influyentes de la música argentina. Su carrera comenzó a ganar notoriedad a comienzos de los años 80 como integrante de Los Abuelos de la Nada, la emblemática banda que marcó una generación y fue protagonista del renacimiento del rock nacional tras la dictadura.

Según trascendió, Daniel Melingo fue encontrado sin vida en su casa por uno de sus hijos.

Poco tiempo después participó en la fundación de Los Twist, grupo que se convirtió en un fenómeno gracias a su mezcla de humor, irreverencia y rock, dejando clásicos que aún forman parte de la historia de la música argentina. Con el paso de los años, Melingo construyó un camino artístico propio y se alejó de los moldes tradicionales del rock. Su propuesta fusionó tango, milonga, jazz y sonidos urbanos con una estética inconfundible, lo que le permitió consolidarse como un artista de culto tanto en Argentina como en el exterior.

Dueño de una voz rasposa y una impronta teatral, lanzó numerosos discos solistas y recibió el reconocimiento de la crítica por su capacidad para reinventarse sin perder identidad. Su obra trascendió géneros y generaciones, convirtiéndolo en una referencia para músicos y artistas de distintas escenas.