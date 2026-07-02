Un símbolo de Alemania se hartó y humilló a los jugadores tras el adiós al Mundial

La Selección de Alemania quedó afuera del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con Paraguay, lo cual generó infinidad de críticas para los dirigidos por Julian Nagelsmann. Una de ellas llegó de parte de una leyenda del seleccionado que no perdonó a los futbolistas por su rendimiento en el verde césped. Los triunfos contra Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1) quedaron opacados por las derrotas con Ecuador (2-1) y el conjunto "guaraní" de Gustavo Alfaro, por lo que Oliver Kahn se mostró molesto.

Oliver Kahn destrozó a la Selección de Alemania por la eliminación en el Mundial 2026

El histórico arquero que levantó la Eurocopa en 1996 -aunque no jugó ni un sólo minuto- y brilló con el buzo del Bayern Munich publicó un escrito en su cuenta de LinkedIn acerca del nivel mostrado por los jugadores en el torneo, pero también apuntó contra el DT y los últimos procesos que no fueron para nada positivos. De hecho, después de ganarlo en Brasil 2014, el seleccionado alemán se despidió en Rusia 2018 de la fase de grupos al igual que en Qatar 2022 y ahora en 16avos contra el elenco paraguayo. El guardameta no tuvo filtro y destrozó al plantel con sus declaraciones.

Oliver Kahn destrozó a Alemania por la eliminación en el Mundial 2026

Los palazos de Kahn para los jugadores por la tanda de penales y los técnicos de Alemania en los últimos Mundiales

"Alemania no tiene un problema de talento. Tiene futbolistas excepcionales, pero lo que les falta es la confianza para asumir la responsabilidad en el momento más grande. Quienes no la asumen pueden estar protegiéndose del fracaso, pero al mismo tiempo renunciando a la oportunidad de hacer historia", aseguró con respecto a la tanda de penales y la indecisión de los futbolistas a la hora de patear. Sobre esta cuestión, Kahn añadió que después del quinto remate se vio "el momento más revelador de la eliminación con Joshua (Kimmich) buscando a alguien que patee. Un equipo de élite no busca voluntarios en ese momento, tiene jugadores que exigen el balón".

Por último, el mítico arquero alemán apuntó directamente contra las últimas gestiones de los entrenadores después de levantar el trofeo hace 12 años en el Maracaná. "Cuando tres entrenadores con planes de juego diferentes fracasan en el mismo punto, la causa es más profunda", aseveró haciendo referencia a Joachim Löw -campeón en 2014-, Hansi Flick y Julian Nagelsmann.

Los números de Kahn con la Selección de Alemania

Partidos jugados : 86.

: 86. Goles recibidos : 95.

: 95. Vallas invictas : 29.

: 29. Títulos: Eurocopa 1996.

Cuándo juega Paraguay por los octavos de final del Mundial

El próximo partido del combinado guaraní que dirige Alfaro tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio desde las 18 horas de nuestro país en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El elenco paraguayo se verá las caras contra el ganador de Francia vs. Suecia, cotejo que se disputará este martes 30 de junio a partir de las 18. Si dicho seleccionado sigue adelante, tendrá que medirse con el que triunfe entre Marruecos y Canadá, que jugarán horas antes.

El camino de Paraguay en el Mundial

Fase de grupos:

Estados Unidos 4-1 Paraguay.

Paraguay 1-0 Turquía.

Paraguay 0-0 Australia.

16avos de final: