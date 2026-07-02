Diego Leuco reveló a aire el tenso episodio que vivió durante su viaje por Europa.

Diego Leuco protagonizó una fuerte pelea en pleno Mundial. Todo ocurrió cuando el conductor intentó ver en vivo uno de los partidos de la Selección Argentina y terminó envuelto en una tensa discusión con una persona en Francia.

El periodista regresó a la Argentina tras un largo recorrido por Europa, donde además grabó contenido para Resumido, su canal de YouTube asociado a Luzu, el proyecto encabezado por Nicolás Occhiato. Sin embargo, a su regreso, sorprendió al revelar el inesperado episodio que vivió durante el viaje.

Según contó, el conflicto comenzó en Francia, cuando no le permitieron ver el partido entre Argentina y Austria: “Nosotros estábamos en el hotel. No en el que no nos dejaron ver sino que tuvimos que ir a otro, donde estaba parando yo”.

Luego continuó: “En un momento, ustedes habrán visto, porque fue un partido tenso, no como el anterior que lo vimos todos juntos, a los 10 minutos hubo un penalazo contra Argentina. Pero no lo cobraron rápido. Hubo VAR, pero encima llegó tarde, pasó de todo”.

La pelea de Diego Leuco con un francés

Sí bien el relato comenzó dentro de todo tranquilo, se fue tornando cada vez más tenso: “¿Qué hace uno como argentino cuando pasa eso? Se pone a gritar ‘penal, penal’ para que el árbitro te escuche. Le empecé a escribir a todo el mundo diciéndole que era penal. Y una señora me pidió en francés que me tranquilizara”.

Asimismo sumó: “Yo le dije, real esto, de simpático lo dije, ‘es medio imposible que nos tranquilicemos, somos Argentina, viste cómo somos’ todo buena onda, de verdad buena onda. Empecé hablando en francés, le siguió un inglés y que terminó con un ‘Messi’s the best of the world’, así, bien seco”.

Finalmente explicó: “En ese momento viene un francés y me agarra del cuello, de atrás, las chicas no me van a dejar mentir. Sí, fue grave, de la nada. Me agarró del cuello de atrás, fue fuerte. Y me agarra y me dice al oído ‘sí, te vas a tranquilizar'”.