Plan perfecto con entrada gratis para cortar semana: rock, tango y folklore en pleno Chacarita

Florian será el host de este evento en el C Art Media.

El próximo miércoles 8 de julio se dará un evento lleno de fusiones musicales y con entrada gratuita, en pleno barrio de Chacarita. Se trata deuna propuesta del cantante y compositor Florian, quien programó una nueva edición de su ciclo Actos de Gentileza en las instalaciones del Complejo Art Media.

La fecha representa el regreso del artista a dicho espacio cultural -donde previamente compartió escenario con figuras como Fito Páez, Emmanuel Horvilleur y Daniela Spalla-, tras haber registrado funciones con localidades agotadas en diferentes teatros, salas del circuito emergente y en la Ciudad Cultural Konex durante su última temporada de directos.

La propuesta conceptual de estos encuentros surgió a partir del lanzamiento de su sencillo Gentileza. Bajo este formato, el músico asume las tareas de producción y conducción con el propósito de generar un espacio de confluencia para diversos referentes de la escena local, propiciando versiones donde conviven estructuras del tango, el folklore, el rock, el indie y el pop.

Desde el inicio de su trayectoria solista en 2019, la identidad del intérprete se ha volcado progresivamente hacia la articulación de componentes de la milonga y la música ciudadana, desmarcándose de los estándares habituales de la producción contemporánea. Esta línea estética define el contenido de su último material discográfico, titulado de forma homónima Actos de gentileza, el cual reúne aportes de artistas como Santiago Motorizado, Feli Colina, Cucuza Castiello y La Valenti.

Florian.

Otro plan que no podés perderte en el Complejo Art Media

El Complejo Art Media sumará a su programación una propuesta orientada a quienes valoran el rock con un marcado componente de compromiso social en directo. El trío Eruca Sativa confirmó su presentación en el recinto del barrio de Chacarita para el próximo 27 de noviembre, fecha que marcará el cierre de su agenda de conciertos de la temporada.

El espectáculo está concebido como una celebración de su año musical, un período que incluyó actividad en estudios de grabación y participaciones en vivo de alta convocatoria. La estructura del concierto alternará un repaso por las obras fundamentales de su discografía con las canciones pertenecientes a su último álbum de estudio, A tres días de la tierra.