Chau apps fantasma: el drástico plan que Google ya activó en tu celular para borrar aplicaciones

Fuente: Mundo Tech.

Instalar una app desconocida es una de las formas más comunes de infectar un teléfono Android con malware. Google lleva años intentando resolver el problema, incluso dentro de su propia Play Store, donde se cuelan aplicaciones que dicen ser una cosa y terminan siendo otra. La solución que encontró esta vez es más radical que cualquier medida anterior: si un creador no está en la lista de Google, sus aplicaciones no se podrán instalar en Android.

Cómo funciona el sistema de verificación

El método consiste en identificar a los autores de las aplicaciones. Para registrarse, los desarrolladores deben facilitar información como nombre legal, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Las empresas también deben verificar su sitio web oficial y compartir una identificación oficial. El segundo paso consiste en enviar el instalador APK de la aplicación, firmado con la clave privada que conecta el APK con la cuenta del desarrollador.

El sistema tiene dos modalidades: una completa para desarrolladores profesionales y empresas, sin límites, y una gratuita para proyectos personales o experimentales, con la limitación de que solo podrán instalar sus apps en hasta 20 dispositivos autorizados.

El calendario de implementación

Desde junio de 2026, Google activó el sistema de verificación en los dispositivos Android. En julio se activará la API Android Developer ID Status y la API Android Developer Console. En agosto se lanzará globalmente esa API y se habilitará un método para que usuarios avanzados puedan instalar apps no registradas si así lo desean.

El 30 de septiembre de 2026, el sistema será obligatorio para publicar aplicaciones en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. Las tiendas de Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Honor y Transsion también integrarán la verificación. El despliegue global llega durante 2027.

Por qué genera polémica

El sistema no convence a todos. La tienda alternativa F-Droid y numerosos desarrolladores que hospedan sus apps en GitHub critican que este sistema dificultará la instalación de sus aplicaciones, e iniciaron una campaña para combatirlo o, al menos, para que Google les permita coexistir. El argumento es válido: muchas apps de código abierto se distribuyen fuera de Play Store por razones ideológicas, no maliciosas.

Para el usuario común, el cambio es transparente y no requiere ninguna acción. El impacto se siente del lado de los desarrolladores, que ya tienen el plazo corriendo para registrarse antes de que el bloqueo sea automático.