Combina estilo y está en tedencia: el tipo de tapado que deberías tener en este invierno 2026

Entre los abrigos que son tendencia este invierno 2026, hay un reversión de un clásico que se impone como la estrella de la temporada: los maxi tapados. Se trata de una prenda clave para combatir el frío, que aporta estilo y elegancia sin resignar comodidad.



Por qué los maxi tapados imponen tendencia este invierno 2026

Los tapados maxi funcionan no solo como abrigo, sino como una pieza principal del look, ya que al ser largos pueden volverse la clave para elevar un outfit simple a uno más sofisticado. Así, pueden volverse el comodín de tu placard: esta versión puede ser la mejor opción para eventos casuales como elegantes.

Su popularidad responde a una combinación de estilo, funcionalidad y versatilidad: ofrecen abrigo frente a las bajas temperaturas sin renunciar a una silueta elegante y sofisticada. Gracias a su corte largo y amplio, los tapados maxi elevan cualquier outfit, convirtiéndose en una inversión atemporal. La clave siempre es elegir colores neutros y clásicos como el negro, gris, camel o beige. Sin embargo, en este invierno 2026 se destacan los colores chocolate, cherry, verde oliva, manteca y azul marino.

Cómo combinar los tapados maxi en diferentes looks

Por su diseño atemporal, su capacidad de brindar abrigo y la facilidad para combinarse con distintas prendas y estilos, el tapado maxi se posiciona como uno de los imprescindibles del invierno argentino. Es una pieza versátil, pero es clave porque permite trascender tendencias pasajeras y se convierte en un ítem clásico. El abrigo sirve para diferentes ocasiones, todo depende de la forma en que lo combines:

Look casual para el día

Un outfit cómodo para la rutina del día a día:

Tapado maxi.

Jeans rectos o wide leg.

Sweater de punto.

Zapatillas blancas o botas bajas.

Cartera shopper.

(Foto: Pinterest)Look de oficina

Una propuesta elegante y profesional para la jornada laboral:

Tapado maxi.

Pantalón sastrero o de vestir.

Camisa clásica o polera de tejido fino.

Mocasines o botas de cuero.

Cartera estructurada o maletín.

Look urbano

Ideal para una salida, una reunión o un plan después del trabajo:

Tapado maxi.

Pantalón de cuero.

Sweater básico o remera de cuello alto.

Botas de caña alta o borcegos.

Bandolera o cartera mini.

Bufanda y anteojos de sol como accesorios.

Look de noche

Una opción sofisticada para cenas, eventos o salidas especiales:

Tapado maxi.

Vestido midi o conjunto monocromático.

Botas de taco o stilettos.

Cartera de mano o clutch.

Accesorios metálicos, como aros o collar.



Entre los colores en tendencia se encuentran el chocolate, el bordó y el azul marino (Foto: Pinterest)

Look de fin de semana

Perfecto para disfrutar de un estilo relajado sin perder elegancia: