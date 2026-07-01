Quién es la esposa de Mauricio Pochettino: así es Karina Grippaldi y cuántos hijos tienen

Mauricio Pochettino y Karina Grippaldi mantienen una relación que comenzó a principios de la década de 1990 y se consolidó con su casamiento en 1994.

Mauricio Pochettino volvió a ocupar un lugar central en el fútbol internacional como entrenador de la selección de Estados Unidos de cara al Mundial 2026. Detrás de esa exitosa carrera aparece una historia personal marcada por la estabilidad familiar y el acompañamiento constante de Karina Grippaldi, su compañera desde hace más de tres décadas.

Quién es Karina Grippaldi, la mujer que acompaña a Mauricio Pochettino

Mientras Mauricio Pochettino construyó una destacada trayectoria como futbolista y entrenador en algunos de los clubes más importantes de Europa, Karina Grippaldi eligió mantenerse lejos de la exposición pública.

Nacida en Argentina y con ascendencia italiana, desarrolló una carrera vinculada a la música como cantante y compositora. Sin embargo, con el paso de los años optó por preservar un perfil discreto, acompañando el recorrido profesional de su esposo sin ocupar un lugar protagónico en los medios.

A pesar de la notoriedad alcanzada por el entrenador durante sus etapas en diferentes equipos europeos, la familia siempre priorizó la privacidad y evitó convertir su vida personal en un tema de constante exposición.

Cómo comenzó la historia de amor entre Mauricio Pochettino y Karina Grippaldi

La relación entre Mauricio Pochettino y Karina Grippaldi comenzó a principios de la década de 1990, cuando el actual entrenador todavía defendía la camiseta de Newell's Old Boys.

De acuerdo con distintos reportes, ambos se conocieron en una discoteca de Rosario. Ese encuentro dio inicio a una relación que rápidamente se consolidó y que, pocos años después, dio un paso importante con el matrimonio.

La pareja contrajo matrimonio en 1994 y desde entonces atravesó juntas cada una de las etapas de la carrera deportiva del entrenador. El crecimiento profesional de Mauricio Pochettino implicó mudanzas constantes y nuevos desafíos, pero el vínculo familiar se mantuvo sólido a lo largo del tiempo.

La vida familiar de Mauricio Pochettino y Karina Grippaldi

El recorrido profesional del entrenador llevó a la familia a instalarse en distintas ciudades europeas. Barcelona, Southampton, Londres y París fueron algunos de los destinos donde vivieron durante los años en los que Mauricio Pochettino dirigió y trabajó en el fútbol del máximo nivel.

Lejos de los reflectores, Karina Grippaldi acompañó cada uno de esos cambios, adaptándose a las diferentes etapas que marcaron la carrera del técnico argentino.

La pareja atravesó juntas las distintas etapas de la carrera del entrenador, desde sus inicios en Newell's hasta los principales clubes de Europa.

La familia está integrada también por sus dos hijos, Sebastiano y Maurizio, quienes crecieron en un entorno profundamente ligado al fútbol. Ambos eligieron desarrollar carreras relacionadas con ese deporte, aunque desde perspectivas diferentes, manteniendo el legado familiar construido durante décadas.

El papel de Karina Grippaldi en la carrera de Mauricio Pochettino

A lo largo de más de treinta años de relación, Karina Grippaldi se convirtió en uno de los principales apoyos personales de Mauricio Pochettino. Aunque evitó la exposición mediática, estuvo presente durante las distintas etapas que marcaron la evolución del entrenador.

Desde sus comienzos como futbolista en Argentina hasta su paso por clubes como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, además de su actual desafío al frente de la selección de Estados Unidos, el respaldo familiar fue una constante.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Mauricio Pochettino enfrenta uno de los mayores retos de su carrera deportiva. En ese camino continúa acompañado por Karina Grippaldi, quien mantiene el perfil reservado que la caracterizó desde el inicio de la relación y forma parte del círculo más cercano que sostiene al entrenador fuera de las canchas.