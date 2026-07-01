La muerte de Ernestina Pais: qué pasará con la obra El divorcio del año y qué actriz podría reemplazar a la conductora

Qué pasará con la obra El divorcio del año tras la muerte de Ernestina Pais.

La trágica muerte de Ernestina Pais a los 54 años conmovió a todos los argentinos y a días de su partida todavía hay dudas sobre qué pasará con la obra teatral El divorcio del año, de José María Muscari, donde era una de las protagonistas.

Tras confirmarse la noticia de la muerte de Ernestina Pais, la producción de El divorcio del año decidió suspender las funciones previstas para este fin de semana en memoria de la actriz. Mientras tanto, los productores evalúan de qué manera seguirá la gira que ya tenía fechas programadas Tandil, Olavarría, Mar del Plata y Uruguay.

Según información recogida de La Pavada (Diario Crónica) también estarían surgiendo nombres de actrices que podrían reemplazar a Ernestina Pais en las funciones programadas de El divorcio del año. El medio reveló que la actriz María Laura Espínola sería la principal candidata para asumir el rol vacante. Aún así, el momento no se tomó una decisión y la cuenta oficial de la obra de teatro no reveló qué sucederá con el futuro de la gira.

La conductora Ernestina Pais, recordada por su trabajo en los ciclos Caiga quien Caiga y Mañanas Informales, murió a los 54 años, luego de un accidente ferroviario en Martínez. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia confirmaron a El Destape que su auto fue arrollado por un tren.

Pais conducía un Honda Civic cuando cruzó el paso nivel de la calle Sáenz Peña y Elcano de San Isidro, con barrera baja, y fue arrollada por una formación del Tren de la Costa. En el lugar del accidente trabajan en el lugar bomberos y peritos, que investigan cómo sucedió la tragedia. La investigación está en manos de la UFI de Martínez.

Quién fue Ernestina Pais

Ernestina Pais fue una reconocida periodista y conductora de televisión, que consiguió la popularidad por su trabajo en los ciclos CQC y Mañanas informales, junto a Jorge Guinzburg. En los últimos años también estuvo al frente de magazines de actualidad en la Televisión Pública y participaciones en realities como MasterChef Celebrity. Además de su trabajo en los medios, Ernestina Pais había emprendido una misión de divulgar su experiencia como adicta al alcohol para concientizar a las nuevas generaciones.