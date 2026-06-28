El peor final para Lucas Trejo: murieron la esposa y los hijos por los terremotos en Venezuela

El peor final para la familia del futbolista argentino Lucas Trejo en Venezuela.

El futbolista argentino Lucas Trejo transita por el peor día de su vida en Venezuela, después de los impactantes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que provocaron la muerte de su esposa y sus dos hijos en La Guaira, zona que fue declarada en estado de emergencia por la presidenta interina Delcy Rodríguez. El terremoto más fuerte directamente derrumbó el edificio en el que residían.

Trejo se desempeña actualmente en el Club Sport Marítimo de La Guaira, aunque lo profesional pasó a un segundo plano por el momento. A través de su cuenta oficial de Instagram (@maritimolg), el club confirmó que lamentablemente encontraron sin vida a sus seres queridos, luego de 74 horas de intensa búsqueda por parte de rescatistas y voluntarios entre los escombros del complejo residencial Cumanagotto, una de las zonas más afectadas del país. Allí se encontraba el departamento en el que vivían tanto el jugador como Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

Trejo no estaba en La Guaira con su familia en la jornada en la que se produjeron los desastres naturales porque se encontraba concentrado con el plantel de Marítimo en la capital Caracas, donde el equipo debía disputar el primer partido de la Copa nacional ese mismo miércoles 24 de junio ante Deportivo Miranda Fútbol Club, en el Estadio Brígido Iriarte.

Murió la familia de Lucas Trejo por los terremotos en Venezuela: el comunicado del club

El Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente la pérdida de la familia de Lucas Trejo. Agradecemos respeto a sus familiares y compañeros. Luego de 74 horas de búsqueda, lograron encontrarlos sin vida.

El comunicado del club de La Guaira sobre la familia de Trejo.

Los muertos y heridos por los terremotos en Venezuela

Mientras las búsquedas y operativos de rescate permanecen activos en todas las zonas afectadas por el terremoto, hasta el momento, se confirmó un saldo de al menos 1.430 muertos y más de 4.300 heridos. Además, informaron que más de 200 personas habrían quedado atrapadas bajo los escombros y casi tres mil familias habrían perdido sus hogares producto de los derrumbes de edificios enteros.

Quién es Lucas Trejo

El defensor cordobés de 38 años, 1.83 metro y 81 kilos desarrolló casi toda su carrera profesional en el exterior, ya que en Argentina solamente jugó entre 2011 y 2014 en tres clubes de su provincia natal: Sportivo Belgrano, Racing e Instituto. Antes y después de aquella época, se desempeñó en las ligas de España, Grecia, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, México y Perú. Fue campeón dos veces con Monagas de Venezuela en 2017 y su retiro es inminente.

El comunicado de Cancillería argentina tras los terremotos en Venezuela

La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento.

Se recomienda a los ciudadanos argentinos residentes en ese país seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación.

Asimismo, se informa a los ciudadanos argentinos que se hayan visto afectados por los eventos sísmicos que podrán comunicarse con esta Cancillería para informar su situación a través de los correos electrónicos:

[email protected]

[email protected]

o a la guardia diplomática en Argentina:

+5491150615903 (sólo WhatsApp)

+5491150407243 (sólo mensaje de voz)

Estos puntos de contacto son exclusivamente para argentinos residentes en Venezuela.