El doble terremoto en Venezuela deja al menos 32 muertos y cientos de heridos

Personas pasan junto a un edificio derrumbado tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela

Dos fuertes ​terremotos sacudieron Venezuela el miércoles, causando la muerte de al menos 32 personas y dejando 700 heridos tras el derrumbe de varios edificios en la capital, Caracas, y sus alrededores, dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió una zona situada a unos 160 km al oeste de Caracas, ‌seguido, menos de un minuto después, por otro terremoto de magnitud 7,5, ‌según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El USGS, que utiliza modelos predictivos para estimar el número de víctimas mortales, afirmó que este probablemente ascendería a miles, con una probabilidad considerable de superar las 10.000.

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Rodríguez señaló que las cifras iniciales no incluyen las víctimas del estado de La Guaira, cercano a Caracas y donde se encuentra el aeropuerto de la ciudad, que es la zona más afectada.

En La Guaira "hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", dijo en una intervención en la televisión estatal poco antes de la 1 de la madrugada, hora local (0500 GMT), del jueves.

"Quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá nuestro mensaje de solidaridad y aquella familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras".

El ​país está centrado en las labores de rescate, incluida ⁠la llegada en las próximas horas de equipos de rescate de otros países, señaló, al tiempo que agradeció a líderes como el presidente de EEUU, Donald Trump.

Trump ‌dijo en una publicación en las redes sociales que Estados Unidos estaba preparado, dispuesto y capacitado para ayudar ante la catástrofe.

"Los dos grandes terremotos ⁠que acaban de azotar al magnífico pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han ⁠dejado un número devastador de víctimas mortales", dijo Trump, quien ordenó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una violenta redada en enero.

Tres personas perdieron la vida en el municipio de Baruta, en Caracas, tras el derrumbe de dos edificios, dijo el alcalde del distrito en las redes sociales. Una persona falleció y cuatro edificios se derrumbaron por ⁠completo, dijo a los periodistas Gustavo Duque, alcalde del municipio de Chacao, en la capital.

"Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han ​desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil", dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ‌en la televisión estatal.

Las imágenes de video mostraban a los servicios de emergencia trepando ‌por las ruinas de un edificio derrumbado en la capital al caer la noche, mientras familiares angustiados buscaban ayuda para sus seres queridos que se creía que ⁠estaban atrapados.

"Cuando bajamos el escenario era de película, de terror", dijo María Alejandra, una vecina de un edificio cercano, que no facilitó su apellido.

"Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio sólo he podido ver que ha salido una familia".

LA GENTE SALE CORRIENDO A LAS CALLES

Se emitió una alerta de tsunami, pero fue cancelada rápidamente una vez que pasó el peligro.

Muchos venezolanos estaban en casa cuando se produjeron los terremotos, que tuvieron ​lugar durante un día festivo.

"Se ‌oyó un estruendo muy fuerte. Se cayeron cosas en casa, como las jarras que había dentro de la nevera. Nunca había vivido nada parecido", dijo Coro Martínez, de 56 años, que vive en el este de Caracas.

Los habitantes de toda Caracas, ciudad que ya se vio afectada por un mortífero terremoto de magnitud 6,3 en 1967, se apresuraron a evacuar mientras los edificios temblaban.

"En cuanto empezó a temblar, empezamos a oír gritos", explicó Astrid Ramírez, una publicista de 41 años del oeste de Caracas. "Todo el mundo bajaba corriendo las escaleras".

"Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967. El edificio se ⁠movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía", dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive en el sur de Caracas.

Otra residente, una oficinista de 41 años que prefirió mantener el anonimato, contó que recibió una alerta de terremoto en su teléfono justo antes de que el temblor se intensificara.

Líderes de países como El Salvador, República Dominicana y Brasil ofrecieron su apoyo y solidaridad, mientras que el Departamento de Estado de EEUU dijo que estaba en contacto con las autoridades venezolanas y movilizando ayuda.

Rodríguez, que está al frente del país desde la destitución de Maduro por parte de EEUU, dijo que ha dado instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores para que coordine las ofertas de ayuda.

La embajada de Estados Unidos en Caracas afirmó que estaba siguiendo de cerca las consecuencias del terremoto e instó a los ciudadanos que se encontraban en el país a buscar un refugio seguro.

Venezuela se encuentra en una zona sísmicamente activa, ‌donde la placa del Caribe se encuentra con la placa sudamericana.

Según el USGS, se estima que 30.000 personas perdieron la vida cuando un potente terremoto causó una destrucción generalizada en las ciudades de Mérida y Caracas en 1812.

LOS HOSPITALES SE PREPARAN PARA ATENDER A LOS HERIDOS

En el Hospital de Clínicas de Caracas, se pidió al personal que redoblara sus esfuerzos en el turno de noche para ayudar a atender a los heridos, dijo un trabajador del centro.

El aeropuerto más grande de Venezuela, situado en Maiquetía, en la costa al norte de Caracas, fue cerrado debido a los daños, según Rodríguez.

Se suspendieron las clases durante el resto de la semana mientras las autoridades comenzaban a evaluar los daños.

A primera vista, la infraestructura petrolera de ‌Venezuela no parecía haberse visto afectada por los terremotos. Las autoridades de protección civil de Maracaibo, cerca del gran centro petrolero del lago Maracaibo, afirmaron que no se habían registrado heridos, y un trabajador de la refinería de El Palito, cerca de Morón —el epicentro del terremoto—, señaló que allí no se habían producido daños.

La petrolera británica Shell, que está evaluando la explotación de yacimientos de ‌gas en Venezuela, dijo que todos sus ⁠trabajadores en el país se encuentran localizados y que no hay heridos.

Una fuente señaló que una interrupción prolongada del suministro eléctrico podría afectar a los niveles de producción de crudo hasta que se restablezca el servicio. El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela, la petrolera estatal PDVSA y su principal ​socio extranjero, Chevron , no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Con información de Reuters