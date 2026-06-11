Sacachispas fulminó a Adorni y "anunció" a Julián Álvarez y Mbappé: "Criptomonedas"

El club Sacachispas volvió a ser noticia en las redes sociales después de la entrevista brindada por Manuel Adorni a LN+ donde hizo referencia a su declaración jurada. El equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino publicó un tweet en el que fulminó al Jefe de Gabinete de Javier Milei y no tardó en generar una gran cantidad de interacciones. En él incluyó a figuras como Julián Álvarez y Kylian Mbappé, además de mencionar las criptomonedas que el funcionario nombró.

El picante tuit de Sacachispas contra Manuel Adorni

"Queremos anunciarles nuestras próximas incorporaciones... nos habíamos olvidado que teníamos un Pen Drive con criptomonedas", escribieron desde la cuenta oficial de X (ex-Twitter) del "Lila" después de que Adorni cuente que tenía un pendrive guardado por años con medio millón de dólares. Por supuesto, el posteo se viralizó rápidamente con varios comentarios y retweets en los que muchos mostraron su descontento con el accionar del ex vocero presidencial.

Sacachispas y un posteo picante contra Manuel Adorni

Las explicaciones de Adorni sobre su declaración jurada por las que estallaron los memes en las redes

"Hago un mea culpa, de hecho voy a pagar todo lo que devenga de este error", dijo y sumó: "No soy chorro, todo lo hice en mi vida privada". No tardaron en viralizarse las comparaciones con su última declaración entregada en marzo de 2025, donde el jefe de Gabinete apenas informaba dos departamentos valuados en pesos, 42.500 dólares en efectivo y unos modestos 6.220 dólares en una cuenta de Estados Unidos.

En declaraciones para el mismo medio, dijo que el primer dinero lo hizo cuando falleció su papá, en 2002, al encontrar dinero en su casa junto a su hermano; luego unificó ahorros con su esposa. Dijo que en 2013 empezó a "incursionar" en el mercado de bitcoins y luego de invertir cerca de 200 mil dólares logró ganar 300 mil. Bajo el argumento de que el error fue simplemente "haber ahorrado en negro" junto a su esposa, Bettina Angeletti, activó el termómetro de las redes.

Sacachispas vs. Adorni: el antecedente de otra cargada del club contra el funcionario

Con un escueto pero contundente mensaje en el perfil de X, repleto de sarcasmo, el "Lila" publicó: "Andamos con algunos quilombitos financieros, ¿alguien conoce dos viejitas piolas que nos puedan dar un préstamo?". La referencia tiene que ver con que, supuestamente, el préstamo del dinero para comprar una de las tantas propiedades de Adorni llegó de parte de dos mujeres jubiladas, aunque luego declararon no conocerlo. "Fin", sentenciaron en el tuit, al estilo de como suele cerrar sus posteos el propio jefe de Gabinete de la Nación.

Cuando se empezaron a conocer más detalles sobre este caso el sábado 28 de marzo, desde "Saca" habían publicado el famoso meme de un hombre fumando, tranquilo, en una mesa afuera mientras a unos pocos metros hay un auto dado vuelta en plena calle y gente en el caos. "Se va todo a la mierda, pero vos ganás 5 a 0...", redactaron con relación a la última victoria frente a Leandro N. Alem como visitante en el Ascenso.