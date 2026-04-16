Sacachispas continúa luchando: la campaña solidaria que lanzó tras los embargos de 100 millones

En medio de una situación límite y de la más delicada de su historia reciente, Sacachispas informó que logró reunir más de un millón de pesos gracias a una campaña solidaria, sin embargo la cifra está lejos de cubrir una deuda que roza los $100 millones y que pone en jaque su continuidad institucional.

El presente de Sacachispas expone una problemática recurrente en el ascenso del fútbol argentino: la fragilidad económica. En este caso, el escenario es especialmente complejo. La institución confirmó en redes sociales que, a través de una colecta, logró recaudar $1.050.323 gracias al aporte de socios, hinchas y personas ajenas al club.

El número, si bien significativo en términos simbólicos, resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. El club enfrenta dos embargos judiciales que en conjunto ascienden a casi $98 millones, una cifra que condiciona seriamente su funcionamiento diario.

Desde la dirigencia no dudaron en calificar el momento como “crítico”, un término que refleja la gravedad de la situación financiera y la urgencia de encontrar soluciones a corto plazo.

El impacto de las deudas y los embargos

El origen de los compromisos económicos que afectan a Sacachispas se vincula con conflictos legales de gestiones anteriores y deudas pendientes con un exfutbolista. Estas obligaciones derivaron en embargos que hoy limitan la operatividad del club. En la práctica, esto implica dificultades para afrontar gastos básicos, desde el mantenimiento de las instalaciones hasta el desarrollo normal de las actividades deportivas. La incertidumbre no solo afecta al primer equipo, sino también a las divisiones inferiores y a las actividades sociales que forman parte del día a día institucional.

La situación refleja cómo decisiones del pasado pueden impactar de manera directa en el presente, especialmente en clubes con estructuras más vulnerables dentro del ascenso.

El rol clave de los hinchas en el ascenso argentino y el pedido de ayuda

En este contexto, la respuesta de la comunidad fue inmediata. A través de sus canales oficiales, Sacachispas agradeció el acompañamiento recibido y destacó que cada contribución, sin importar el monto, resulta fundamental. El fenómeno no es aislado: en el ascenso del fútbol argentino, el sostén de los clubes muchas veces depende del compromiso de sus hinchas. La identidad barrial, el sentido de pertenencia y la cercanía con la institución juegan un papel determinante en momentos de crisis. Sin embargo, incluso con ese respaldo, el desafío económico sigue siendo enorme.

La colecta permitió aliviar parcialmente la situación, pero el club decidió renovar el llamado a la colaboración, con el objetivo de seguir sumando recursos que permitan estabilizar las finanzas. La prioridad es clara: garantizar la continuidad de la actividad deportiva y social. En paralelo, la dirigencia trabaja en alternativas que puedan ofrecer una salida más sostenible a largo plazo, aunque el margen de maniobra es limitado.

El desafío de sostener la actividad deportiva

Más allá de lo económico, Sacachispas busca sostener su participación en las competencias del ascenso, un objetivo que también se ve condicionado por la crisis. Mantener el plantel, cumplir con los compromisos y competir en igualdad de condiciones se vuelve cada vez más complejo.

La incertidumbre no solo afecta al presente inmediato, sino también a la planificación futura. Sin una solución estructural, el riesgo de que la crisis se profundice es alto. Aun así, el club apuesta a la resiliencia, apoyado en su historia y en el respaldo de su gente.