Privatización de las rutas nacionales: Caputo adjudicó dos concesiones clave

El Ministerio de Economía adjudicó por 20 años la operación de dos tramos de la red vial nacional, correspondientes a las provincias de Buenos Aires y La Pampa, que serán administrados por empresas privadas bajo el esquema de concesión de obra pública con peaje.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La normativa ratifica el proceso de privatización de Corredores Viales SA, impulsado en el marco de la Ley Bases.

Según se dispone, las empresas adjudicatarias estarán habilitadas para llevar adelante tareas de “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario”.

La Comisión Evaluadora argumentó que las ofertas elegidas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.

La resolución señala que no se presentaron impugnaciones luego de la apertura de las ofertas económicas. Además, la adjudicación habilita a los concesionarios a desarrollar actividades complementarias que les permitan generar ingresos adicionales.

Quiénes ganaron la concesión de los tramos viales de PBA y La Pampa

En el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur (que corresponde a las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, así como a las rutas 3, 205 y 226) se impuso el consorcio conformado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, con una tarifa de $997 sin IVA.

Para el Tramo Pampa (correspondiente a 546 km. de la ruta 5), la adjudicación quedó en manos de Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, que presentó una oferta de $2.355,37 más IVA.

En el Tramo Sur, el segundo lugar en el orden de mérito correspondió al consorcio integrado por Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint, con una tarifa de $1.057,85.

El tercer puesto fue para Benito Roggio e Hijos y José Chediack, con una oferta de $1.230,57, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste con $1.248. Más atrás quedaron CPC y Clear Petroleum con $1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

En el Tramo Pampa, el segundo lugar quedó para CN Sapag y Víctor M. Contreras, con una propuesta de $2.477,77. Detrás se ubicaron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92, y el grupo integrado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975.

Los últimos lugares fueron ocupados por Vial Agro y Fontana Nicastro, con $3.219, y por el consorcio encabezado por Concret Nor, con $3.354.