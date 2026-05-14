Quién es la esposa de Jay Kay, cantante de Jamiroquai: así es María

Jamiroquai en video musical. (Crédito de foto: Jamiroquai)

Jason Luís Cheetham, mundialmente conocido como Jay Kay, es el carismático líder y vocalista de la banda británica Jamiroquai. Desde la fundación del grupo a principios de los años 90, Jay Kay se consolidó como una figura central del movimiento acid jazz y funk, ganando fama no solo por su registro vocal y sus pasos de baile elásticos, sino también por su excéntrica colección de sombreros y su pasión por los autos deportivos. A lo largo de tres décadas, ha guiado a la banda a través de éxitos globales como Virtual Insanity y Cosmic Girl, convirtiéndose en un referente estético y musical que ha vendido millones de discos en todo el mundo.

La pareja sentimental de Jay Kay

Detrás de la energía eléctrica que despliega en los escenarios, Jay Kay ha mantenido su vida privada fuera de las cámaras. Su esposa se llama Maria Kay. Aunque han mantenido un perfil extremadamente bajo, el cantante sorprendió a sus seguidores y a la prensa en 2017 durante la entrega de los Premios BMI London Awards. Al recibir el galardón a la trayectoria, se refirió a ella como su "esposa" por primera vez de forma pública, confirmando así que habían pasado de ser una pareja de largo plazo a un matrimonio formal.

Jay Kay, líder de Jamiroquai, y su esposa María.

Aunque no existe una versión oficial detallada sobre cómo se conocieron, diversas fuentes y reportes de seguidores sugieren que su vínculo se remonta a muchos años atrás, posiblemente a principios de la década de los 2000 o finales de los 90, tras la mediática ruptura del cantante con la presentadora Denise van Outen. Maria ha sido descrita como el pilar con el que han construido estabilidad. Se especula que a partir de su relación, Jay cambió su intensa vida nocturna que marcó sus primeros años de fama.

Jay Kay y su pareja María.

El resto de la familia de Jay Kay

La familia de Jay Kay se completa con sus dos hijas: Carla y Tallulah. Su paternidad ha influido profundamente en su faceta artística; de hecho, incluyó una canción titulada "Carla" en el álbum Automaton de 2017, la cual es una emotiva dedicatoria a su primogénita. Actualmente, la familia reside en su casa de campo en Buckinghamshire, donde el "Space Cowboy" disfruta de una vida tranquila lejos de los flashes, demostrando que, tras años de vértigo musical, su mayor éxito es el refugio que ha construido junto a Maria y sus hijas.