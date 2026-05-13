Una vez más, se complica la situación judicial de Manuel Adorni. El dueño de una casa en el country Indio Cuá declaró ante la justicia que el jefe de Gabinete le alquiló su propiedad por más de 20.000 dólares en efectivo, mientras hacía refacciones en su inmueble, también ubicado en ese barrio cerrado, por 245.000 millones.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que el propietario de la casa, José Rodríguez, declaró en las últimas horas ante el fiscal Gerardo Pollicita. La cifra de 20.000 dólares corresponde a la suma de tres contratos de alquiler de la casa, de los cuales dos se concretaron cuando Adorni ya era funcionario nacional. Estos importes fueron abonados en efectivo.

Nota en desarrollo