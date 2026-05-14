Dura solo 6 capítulos y es furor: Netflix estrenó la parte 2 del thriller nórdico que nadie se quiere perder

La serie danesa El caso Hartung volvió al catálogo de Netflix con una segunda temporada que retoma el clima oscuro y el suspenso psicológico que la convirtió en uno de los thrillers nórdicos más comentados de los últimos años.

La flamante entrega, estrenada el 7 de mayo, vuelve a poner en el centro a los detectives Naia Thulin y Mark Hess, quienes deben investigar una serie de asesinatos vinculados a un nuevo criminal que acecha a sus víctimas antes de actuar. La historia se desarrolla nuevamente en Copenhague.

¿De qué se trata El caso Hartung temporada 2?

En esta nueva temporada, la investigación comienza con la aparición del cuerpo de una mujer que llevaba tiempo desaparecida. El caso rápidamente se conecta con un antiguo crimen sin resolver y obliga a Hess y Thulin a volver a trabajar juntos, aunque ahora mantienen una relación mucho más tensa y distante.

La serie incorpora un fuerte componente de acoso psicológico: el asesino sigue de cerca a sus víctimas, documenta sus movimientos y utiliza referencias infantiles para dejar pistas perturbadoras. Según la sinopsis oficial, el caso vuelve a estar relacionado con los famosos muñecos hechos con castañas, un elemento simbólico que le dio identidad a la ficción desde su debut.

A diferencia de otros policiales tradicionales, la producción apuesta más por la tensión sostenida y el misterio que por las escenas de acción. La narrativa avanza a través de silencios incómodos, pistas fragmentadas y conexiones entre hechos del pasado y del presente.

Con seis episodios, cada uno con una duración cercana a los 50 minutos, el formato busca mantener el ritmo del relato sin desviarse hacia subtramas innecesarias, una de las características más valoradas por los seguidores del thriller europeo.

El elenco principal vuelve a estar encabezado por Danica Curcic y Mikkel Boe Følsgaard, quienes retoman sus roles como Naia Thulin y Mark Hess. También participan Iben Dorner y David Dencik.

Ficha técnica de El caso Hartung temporada 2