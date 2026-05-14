El abogado de Musk cuestiona la credibilidad de Altman en la fase final del juicio de OpenAI

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, es interrogado por el abogado de Elon Musk, Steven Molo

Un juicio que podría marcar el futuro de OpenAI entró en su fase final el jueves, cuando un abogado de Elon Musk intentó convencer al jurado de que considerara a los dirigentes de la empresa creadora de ChatGPT ‌responsables de haber convertido la organización sin ánimo de ‌lucro en un medio para enriquecerse.

Musk ha demandado a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, por incumplimiento de una fundación benéfica y enriquecimiento injusto, acusándolos de "robar una organización benéfica" al desviarse de la misión fundacional de OpenAI de crear inteligencia artificial segura en beneficio de la humanidad.

La persona más rica del mundo dijo que los demandados de OpenAI le manipularon para que donara 38 millones de dólares, y que después actuaron a sus espaldas al vincular un negocio con ánimo de lucro a su organización sin ánimo de lucro original y aceptar decenas de miles de millones de dólares de Microsoft y otros inversores para crecer.

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OpenAI ha afirmado que la organización es más fuerte como entidad ​con ánimo de lucro, incluyendo la organización ⁠sin ánimo de lucro que ahora es accionista de la corporación, y que Musk simplemente quería estar al mando.

CREDIBILIDAD CUESTIONABLE

En su ‌alegato final ante el tribunal federal de Oakland (California), el abogado de Musk, Steven Molo, cuestionó la credibilidad de ⁠Altman, señalando testimonios que lo describían como deshonesto. Instó al jurado a usar el ⁠sentido común.

"La credibilidad de Sam Altman está directamente en juego en este caso", dijo Molo. "Si ustedes no le creen, ellos no podrán ganar el caso."

También cuestionó la credibilidad del presidente de OpenAI, Greg Brockman, alegando que ni él ni Altman habían afirmado de manera inequívoca durante ⁠su testimonio que eran honestos.

Musk reclama unos 150.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a OpenAI y ​Microsoft, que se pagarían a la organización sin ánimo de lucro de OpenAI para promover sus ‌objetivos altruistas. También quiere que Altman y Brockman sean destituidos de ‌sus cargos. Microsoft ha gastado más de 100.000 millones de dólares en su asociación con OpenAI, según dijo un ejecutivo ⁠de Microsoft.

OpenAI compite con empresas de IA como Anthropic y xAI, una firma de Musk, y se está preparando para una posible oferta pública inicial que podría valorar el negocio en 1 billón de dólares.

La xAI de Musk forma ahora parte de su empresa espacial y de cohetes SpaceX, que también está preparando una posible salida a bolsa que podría mover grandes cifra de dinero.

LOS ABOGADOS DEBATIRÁN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ​MIENTRAS EL JURADO DELIBERA

La ‌jueza federal de distrito Yvonne González Rogers supervisa el caso.

No está claro cuándo comenzará a deliberar el jurado, compuesto por nueve personas.

Si no hay veredicto antes del lunes, la jueza y los abogados volverán al tribunal dicho día para discutir cómo debería reestructurarse OpenAI y qué indemnización debería pagarse si Musk gana.

González Rogers determinará las medidas correctivas y no concederá ninguna si Musk pierde.

El juicio se celebra en un clima de gran preocupación pública por la IA a medida ⁠que esta se va introduciendo en la sociedad.

La gente utiliza la IA para multitud de fines, como el reconocimiento facial, el asesoramiento financiero, el periodismo, los diagnósticos médicos y los ultrafasos. Muchas personas expresan su desconfianza hacia la tecnología y temen que pueda desplazar a las personas de sus puestos de trabajo.

CUESTIONAN LA SINCERIDAD DE MUSK Y ALTMAN

OpenAI fue fundada por Altman, Musk y otros en 2015, aunque Musk abandonó su junta directiva en 2018.

La sinceridad de Altman y Musk respecto a su actitud hacia OpenAI y sus objetivos para el negocio de la IA ha sido un tema central en el juicio, y ninguno de los dos ha salido indemne.

OpenAI ha intentado demostrar que incluso Musk apoyó la creación de una empresa ‌con ánimo de lucro para recaudar fondos destinados a la potencia de cálculo y hacer frente a competidores como Google .

También ha afirmado que Musk exigió el control unilateral para garantizar su apoyo continuado. El intento de Musk el año pasado de comprar OpenAI a través de un consorcio liderado por xAI también ha sido motivo de controversia, y OpenAI ha tratado de demostrar que era incompatible con los objetivos de Musk en su demanda.

Los abogados de Musk han intentado presentar a Altman y Brockman como personas interesadas en enriquecerse a título personal.

Consiguieron que se presentara un ‌testimonio según el cual Altman tenía una participación de más de 2.000 millones de dólares en empresas que hacían negocios con OpenAI, y la declaración de Brockman de que su propia participación en OpenAI valía casi 30.000 millones de dólares.

El cuestionamiento de Musk a la honestidad de Altman incluyó un testimonio ‌sobre su destitución en 2023 ⁠por parte de la junta directiva de OpenAI, que puso en duda su sinceridad. Altman fue readmitido en menos de una semana.

El excientífico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever, dijo haber reunido pruebas que demostraban el "patrón constante de ​mentiras" de Altman.

El abogado de Musk también cuestionó si Altman tenía conflictos de intereses debido a su participación en empresas que colaboraban con OpenAI.

Altman afirmó que no tiene ninguna participación accionarial directa en OpenAI, aunque sí tiene una participación en un fondo que invierte en la empresa.

Con información de Reuters