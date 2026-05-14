Un micrófono abierto dejó escuchar una frase desde producción que generó polémica durante la gala de eliminación.

Una nueva polémica golpea a Gran Hermano luego de que se filtrara un audio en plena transmisión en vivo. El episodio ocurrió durante la gala de eliminación y rápidamente generó sospechas entre los fanáticos del reality. Las redes sociales se llenaron de críticas, teorías y acusaciones contra la producción por un supuesto favoritismo dentro del juego.

El audio filtrado que desató el escándalo en Gran Hermano

La controversia comenzó el lunes por la noche, mientras Santiago del Moro se preparaba para anunciar al primer eliminado de la placa. En medio del programa, un micrófono quedó abierto accidentalmente y dejó escuchar una frase que encendió la polémica.

“Los quiero matar a todos, ¿cómo van a decidir así de mal?”, se escuchó desde el sector de producción pocos segundos antes de que se comunicara el resultado de la gala.

El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre el verdadero significado de la frase y el contexto en el que fue pronunciada.

La situación tomó todavía más relevancia porque el reality atraviesa semanas de fuerte tensión entre los seguidores de distintos participantes, quienes suelen cuestionar las decisiones del programa y el manejo de las votaciones.

Por qué los fanáticos denuncian fraude en Gran Hermano

Tras la filtración del audio, una parte del público aseguró que la frase demostraría que algunos integrantes de la producción tendrían preferencias por determinados participantes de Gran Hermano.

Según las interpretaciones que circularon en X, varios usuarios sostuvieron que la persona que habló ya conocía el resultado de la eliminación y estaba molesta por la continuidad de algunos jugadores dentro de la casa.

Entre los comentarios más compartidos apareció una frase que sintetizó el enojo de parte del fandom: “Fallo grave que demuestra que los productores tienen preferencias”.

Las sospechas crecieron todavía más porque esa misma noche también se produjo un error durante la publicación de los porcentajes de votación. El episodio generó confusión entre los televidentes y alimentó las teorías sobre posibles irregularidades en el reality.

Aunque algunos usuarios optaron por la cautela y pidieron no sacar conclusiones apresuradas, la filtración del audio volvió a poner bajo la lupa a la producción del programa.

El dato clave que podría cambiar la polémica

Las redes sociales se llenaron de teorías y acusaciones de fraude tras la filtración del audio en vivo.

Más allá de las acusaciones que rápidamente se instalaron en redes sociales, hubo un detalle importante que podría modificar la interpretación de lo ocurrido.

De acuerdo a lo que se observó en la transmisión, el comentario filtrado se escuchó antes de que apareciera en pantalla la placa definitiva del versus. Esto significa que la frase no habría sido una reacción al error de los porcentajes que luego se viralizó.

Ese dato abrió nuevas hipótesis sobre el verdadero motivo del enojo dentro del control de producción. Algunas versiones sostienen que podría haber estado relacionado con decisiones internas vinculadas al armado televisivo de la gala y no necesariamente con el resultado final de la votación.

Sin embargo, la falta de explicaciones oficiales terminó potenciando aún más las especulaciones.

Las redes sociales volvieron a apuntar contra el reality

Como suele suceder con cada polémica de Gran Hermano, las redes sociales tuvieron un rol central en la difusión del episodio. El clip del audio abierto circuló rápidamente en X, TikTok e Instagram, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Mientras algunos fanáticos defendieron al programa y minimizaron lo sucedido como un error técnico, otros insistieron en que el incidente dejó expuesta una supuesta falta de transparencia en el reality.

La polémica se suma a otras controversias que atravesó el ciclo en las últimas semanas y vuelve a instalar el debate sobre el rol de la producción en las decisiones que afectan el desarrollo del juego más visto de la televisión argentina.