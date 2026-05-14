Combinan con todo: el color de uñas más elegante que va a pisar fuerte este otoño-invierno 2026.

Hay un color de uñas que es atemporal, minimalista, clásico y sofisticado, que va a dominar este otoño-invierno 2026. Con la llegada de los días fríos, los colores oscuros vuelven a ser protagonistas.

Esta vez es el turno del color chocolate, muy usado en prendas como tapados, suéteres, botas, carteras y cinturones. Es un color que nunca pasa de moda y que, llevado en las uñas, eleva los looks al instante.

"El chocolate viene pisando fuerte desde el año pasado y este 2026 se mantiene en el podio", cuenta Vicky Ponce, manicura y creadora de contenido beauty, a través de su cuenta de TikTok.

En cuanto a los diseños, detalló: "Lo vamos a ver mucho solo, pero también lo vamos a ver en algunos diseños combinado con celeste y rosa pastel. Si te animás a un poco más, lo vas a encontrar en diseños como ojo de gato, cromado, carey y aura, todos en la misma tonalidad".

Cómo pedírselo a tu manicura

Lo ideal es que siempre lleves una foto de referencia para tu manicura si vas a hacerte las uñas a un salón, ya que dentro del marrón chocolate hay muchos subtonos. Pensá si querés algo más cercano al negro o un poco más claro. También tené en mente qué forma te gustaría para tus uñas.

Uñas en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Otros colores en tendencia para este otoño-invierno 2026

Si no te convence tanto el marrón, el bordó también es una excelente opción para esta temporada. Es ideal para sumar un toque de color sin perder elegancia, ya que también se trata de un tono clásico que nunca pasa de moda.

La manicura también recomienda el color berenjena, que es un violeta tan oscuro que casi se confunde con el negro. Es un híbrido entre el violeta y el bordó, muy original y sofisticado.

Aunque no se trata de colores oscuros, también podés apostar por un vía láctea o un rosa claro si sos de las que prefieren llevar las uñas más cercanas al color natural. Nunca te vas a aburrir de ellas y hacen que te veas limpia y arreglada en todo momento.