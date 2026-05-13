Chau uñas quebradizas: esta es la única forma de hacer que crezcan fuertes y largas, según dermatólogos.

Tener uñas largas y fuertes no es algo que se logre de un día para el otro, sino que es necesario seguir una serie de hábitos y cuidados que los dermatólogos recomiendan. Además, no es solamente una cuestión estética, el estado de tus uñas también refleja cómo está tu cuerpo por dentro.

La hidratación, la correcta alimentación y la gestión del estrés influyen directamente sobre el estado de las uñas. Si estás haciendo alguna de estas cosas mal, probablemente tus uñas estén más quebradizas o se te corten antes de llegar a crecer. Por esta razón, es importante un cambio desde adentro hacia afuera.

“Si la apariencia de la piel es una ventana hacia la salud interna de una persona, las uñas son al menos una mirilla”, explica Tyler Hollmig, dermatólogo del University of Texas Dell Medical Center, en diálogo con Prevention.

La clave real: cómo fortalecer la uña desde la base

Las uñas crecen lento (alrededor de 3 mm por mes) y su resistencia depende de cómo se forma la queratina. Por eso, más que buscar soluciones rápidas, lo importante es crear un entorno favorable para que crezcan sanas.

El primer punto es la alimentación. Nutrientes como biotina, zinc, vitamina C y proteínas son fundamentales para que la uña se forme fuerte. Si tu dieta es pobre en estos componentes, es probable que tus uñas lo reflejen. Cabe destacar que comer bien no acelera milagrosamente el crecimiento, sino que evita que se debiliten en el proceso.

Los hábitos que las debilitan

Manipular las cutículas o morderlas

Limarlas en seco o con movimientos de “ida y vuelta”

Exponerlas seguido a productos de limpieza sin protección

Hacerte manicuras agresivas o muy frecuentes (como semipermanente sin descanso)

La importancia de la hidratación

Además de tomar agua, es fundamental hidratar las uñas todos los días. Los dermatólogos coinciden en que los aceites ayudan a mantener unidas las capas de la uña, evitando que se abran o descamen.

Ingredientes como jojoba, aceite de ricino o manteca de karité funcionan como un “pegamento” natural que mejora la resistencia. Además, sumar crema de manos varias veces al día también ayuda a reducir la sequedad, uno de los principales enemigos de las uñas largas.

Cómo cuidarlas para que no se quiebren

También hay que hacer ajustes para cambiar el estado de las uñas, como limarlas suavemente y siempre en una sola dirección; humedecerlas antes de limar para que sean más flexibles; usar guantes al limpiar o lavar mucho; elegir esmaltes menos agresivos tipo "free" y darles descanso entre manicuras.

Por otro lado, los suplementos de biotina pueden ayudar, ya que ayudan a mejorar el grosor de la uña y reducir el quiebre. Pero no hace magia por sí sola, sino que funciona mejor cuando ya hay una base de buena alimentación y cuidado.