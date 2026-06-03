Jefe del estado mayor conjunto de Estados Unidos visitó Caracas: comunicado

El general Dan Caine, jefe del ‌Estado Mayor ‌Conjunto de Estados Unidos, visitó Caracas el miércoles, en su primera visita oficial al país tras el operativo militar ​estadounidense de ⁠enero y en el ‌que fue capturado ⁠el presidente ⁠Nicolás Maduro.

El oficial "participó en conversaciones bilaterales con altos dirigentes del ⁠gobierno encargado y ​con el personal ‌de la Embajada ‌de Estados Unidos, y ⁠visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería ​de ‌Marina" de la misión diplomática estadounidense, dijo el Estado Mayor en un comunicado.

El Ministerio ⁠de Comunicaciones de Venezuela, encargado de atender todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a la solicitud ‌de comentarios.

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Militares de Estados Unidos, previa autorización del Gobierno de Venezuela, ejecutaron el pasado 23 de mayo ‌un inusual ejercicio militar de simulacro en Caracas que ‌llegó ⁠hasta su sede diplomática y contó con ​la presencia del Comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan.

(Redacción Reuters)