Jefe del estado mayor conjunto de Estados Unidos visitó Caracas: comunicado

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, visitó Caracas el miércoles, en su primera visita oficial al país tras el operativo militar estadounidense de enero y en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.
El oficial "participó en conversaciones bilaterales con altos dirigentes del gobierno encargado y con el personal de la Embajada de Estados Unidos, y visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina" de la misión diplomática estadounidense, dijo el Estado Mayor en un comunicado.
El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, encargado de atender todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
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Militares de Estados Unidos, previa autorización del Gobierno de Venezuela, ejecutaron el pasado 23 de mayo un inusual ejercicio militar de simulacro en Caracas que llegó hasta su sede diplomática y contó con la presencia del Comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan.
(Redacción Reuters)