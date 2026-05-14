Hot Sale 2026: las figuritas del Mundial lideraron las ventas en esta edición

El furor por el Mundial 2026 impactó de lleno en el consumo online. En los primeros días del Hot Sale 2026, las figuritas del álbum de la Copa del Mundo se convirtieron en el producto más vendido dentro de Mercado Libre, en un evento marcado también por el fuerte crecimiento de las Smart TVs y los artículos tecnológicos para ver los partidos desde casa.

Las figuritas del Mundial dominaron el Hot Sale

El clima futbolero fue uno de los grandes protagonistas del Hot Sale 2026. Según informó Mercado Libre, durante los primeros tres días del evento se vendieron más de 5 millones de productos y las figuritas del Mundial encabezaron el ranking por cantidad de unidades comercializadas.

La cercanía del Mundial 2026 comenzó a modificar los hábitos de consumo y a impulsar productos vinculados al entretenimiento y la experiencia de ver fútbol en el hogar. El fenómeno se reflejó no solo en las figuritas, sino también en la fuerte demanda de televisores inteligentes.

Dentro del top cinco de artículos más vendidos también aparecieron cápsulas de café, productos de cuidado personal y kits de internet satelital Starlink.

Smart TVs y tecnología, entre los productos estrella

Uno de los datos más relevantes del balance del Hot Sale fue el peso de las Smart TVs en la facturación total. Ocho de los diez productos que más dinero generaron fueron televisores de distintas marcas y tamaños.

La tendencia refleja cómo el Mundial 2026 ya empieza a impulsar compras anticipadas vinculadas al consumo tecnológico. Muchos usuarios aprovecharon descuentos de hasta 45% y planes de hasta 18 cuotas sin interés para renovar dispositivos electrónicos antes del torneo.

El kit Starlink también se destacó dentro del ranking de facturación, acompañado por notebooks y otros artículos tecnológicos de alta demanda.

Mercado Libre extendió las ofertas hasta el domingo

Frente al fuerte volumen de operaciones, Mercado Libre decidió extender la semana de descuentos hasta el 17 de mayo. La plataforma mantiene más de 19 millones de productos en oferta y beneficios especiales para usuarios de Meli+.

La logística volvió a ser otro de los puntos centrales del evento. Según la empresa, el 50% de las compras realizadas durante el primer día se entregó en menos de 24 horas, mientras que casi el 80% de los envíos fueron gratuitos.

Actualmente, la red logística de la compañía permite entregas en hasta 48 horas en el 75% de los envíos realizados en el país.

El desempeño de las figuritas y las Smart TVs confirma que el Mundial 2026 ya comenzó a generar cierto impacto en el comercio electrónico. A meses del inicio del torneo, el interés por productos vinculados al fútbol aparece como uno de los motores del consumo digital.