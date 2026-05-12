¿El Hot Sale es sólo para compras online? Todo lo que se sabe sobre el evento de descuentos y promociones

Un consejo económico es siempre verificar y comparar precios.

La economía digital argentina vive una de sus semanas más intensas con la llegada del Hot Sale 2026. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), este evento se ha consolidado como la maratón de descuentos más importante del país, enfocada exclusivamente en el canal de compras y ventas online. Desde las 00:00 del lunes 11 hasta las 23:59 del miércoles 13 de mayo, más de 800 marcas se unen para ofrecer oportunidades únicas que buscan aliviar el bolsillo de los consumidores.

Un evento anual exclusivo para ventas online

El Hot Sale se realiza una vez al año, generalmente durante el mes de mayo, con el objetivo de impulsar el comercio electrónico y captar a nuevos usuarios en el ecosistema digital. Aunque el evento oficial dura estrictamente tres días (72 horas), la mayoría de las empresas participantes suelen extender sus beneficios bajo la modalidad de "Hot Week" hasta el domingo 17 de mayo, permitiendo que quienes no llegaron a decidir su compra durante los días hábiles lo hagan el fin de semana.

Para garantizar una buena experiencia y segura, la CACE dispone del sitio web oficial www.hotsale.com.ar. Este funciona como un gran catálogo donde se pueden visualizar todas las empresas participantes y filtrar por categorías. Es la herramienta fundamental para evitar estafas, ya que desde allí se redirecciona directamente a las tiendas oficiales de cada marca.

Un consejo económico es siempre verificar y comparar precios.

¿Qué busca la gente y qué promociones hay?

Este año, el interés de los usuarios está marcado por la necesidad y la financiación. Las categorías más buscadas son tecnología (celulares, notebooks y televisores) e indumentaria, seguidas de cerca por viajes y artículos para el hogar.

En cuanto a las promociones, los descuentos promedio rondan el 30%, aunque en productos seleccionados de "Mega Ofertas" pueden alcanzar el 50%. Sin embargo, el gran atractivo de la edición 2026 es la financiación: el regreso de las cuotas sin interés (en planes de 3, 6 y hasta 12 pagos con tarjetas seleccionadas) y los envíos bonificados a todo el país son los factores que terminan de definir la compra. En estos casos, siempre es recomendable comparar precios y ser meticulosos con que algunos comercios inflan sus precios.

Este año, la inteligencia artificial ha tomado protagonismo, ayudando a los compradores a través de asistentes virtuales que comparan precios y recomiendan talles. El Hot Sale 2026 es una fecha de rebajas y una oportunidad en un contexto donde el ahorro y la planificación financiera son prioridad para los argentinos.