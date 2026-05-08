Hot Sale 2026: los descuentos de hasta 55% y cuotas sin interés, segun cada banco y billetera virtual

Bancos y billeteras virtuales salen a ofrecer descuentos de hasta 55% y 24 cuotas sin interés por el Hot Sale 2026.

El Hot Sale 2026 se acerca y ya se siente la movida fuerte de bancos, billeteras virtuales y fintechs que buscan impulsar el consumo online con descuentos de hasta 55% y planes de financiación de hasta 24 cuotas sin interés. La edición de este año, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), comenzará el lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el 13, con más de 800 marcas participantes.

En un contexto económico donde el consumo masivo todavía muestra signos de cautela, el comercio electrónico quiere retomar su rol como motor clave de las ventas. Por eso, la estrategia para el Hot Sale 2026 será clara: combinar descuentos agresivos, reintegros y financiación extensa para sostener la demanda y motivar a los compradores.

Durante 2025, el e-commerce creció un 55% en facturación, superando los $34 billones, lo que reafirma su importancia como canal dinámico de consumo en el país. En este marco, las entidades financieras se preparan con promociones especiales en sectores como tecnología, turismo, electrodomésticos, indumentaria y belleza.

Las ofertas y promociones, según cada entidad financiera

Banco Macro busca destacarse con beneficios exclusivos en Tienda Macro, ofreciendo hasta 24 cuotas sin interés entre el 11 y el 17 de mayo. Su foco estará en productos de tecnología, electrodomésticos y hogar, segmentos donde el financiamiento suele ser clave para impulsar las compras de mayor valor.

Además, durante los días centrales del evento, quienes paguen con MODO accederán a descuentos adicionales, una combinación pensada para incentivar compras que suelen postergarse en momentos de incertidumbre económica:

10% de ahorro con tarjetas de crédito Macro, con tope de reintegro de $10.000.

20% de descuento para clientes Macro Selecta, con devolución de hasta $30.000.

Banco Credicoop ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas Cabal Credicoop y hasta 18 cuotas con Visa Credicoop. En turismo habrá 12 cuotas sin interés para destinos nacionales y 15% de ahorro en viajes internacionales. También se suman un 20% de descuento pagando con App Credicoop o MODO, y financiación especial en cadenas como COTO, Frávega, Cooperativa Obrera y Essen.

Cuenta regresiva por el Hot Sale 2026 en su sitio web oficial.

Banco Nación también buscará posicionarse entre las propuestas más agresivas del Hot Sale 2026 con promociones especiales en Tienda BNA+, donde ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés y un 20% de reintegro para clientes que cobren el sueldo en la entidad. La promoción estará vigente entre el 11 y el 17 de mayo y aplicará exclusivamente pagando con tarjetas de crédito desde BNA+ Modo. El reintegro tendrá un tope de $15.000 por cliente durante toda la vigencia de la promoción.

En paralelo, el banco ofrecerá beneficios especiales en BNA Viajes, con hasta 9 cuotas sin interés y 10% de reintegro, con un tope de devolución de $10.000 por cliente. Las promociones alcanzarán productos y servicios de categorías como Electro y Tecno, Indumentaria y Calzado, Muebles, Hogar y Deco, Salud y Belleza, Deportes y Fitness, y Herramientas y Construcción.

Además de las promociones dentro de Tienda BNA+, la entidad confirmó que habrá hasta 24 cuotas sin interés en más de 100 e-commerce adheridos de todo el país. El listado completo de comercios podrá consultarse desde el 9 de mayo en la plataforma de promociones Semana Nación.

Por su parte, Banco Galicia apuesta fuerte al turismo junto a Almundo y Despegar, mientras que Banco Ciudad combina reintegros con topes de hasta $30.000 y cuotas acumulables en marcas seleccionadas, además de promociones especiales en Tienda Ciudad como 12 cuotas sin interés en electro y hogar y hasta 24 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética y movilidad sustentable.

Banco Provincia ofrece hasta 24 cuotas y la posibilidad de solicitar tarjetas digitales inmediatas para aprovechar las promociones hasta el 13 de mayo, especialmente en tecnología y electrodomésticos, los productos más demandados en su marketplace Provincia Compras.

En tanto, Banco Patagonia ofrecerá 10% de descuento y hasta 9 cuotas en Frávega; 25% de ahorro en Dexter, Stock Center y Moov; beneficios especiales en Juleriaque; y hasta 15% de descuento en paquetes turísticos de Almundo. Y en paralelo, Club Patagonia tendrá hasta 15 cuotas sin interés en toda la tienda y hasta 18 cuotas en televisores seleccionados.

Brubank, el banco digital más grande del país, se enfoca en una experiencia 100% digital y financiación automática para captar a los usuarios más tecnológicos durante el Hot Sale 2026. La entidad ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés en tecnología y electro con marcas como Samsung, JBL, Diggit, Ferbi, Samshop y Quint para clientes del Plan Ultra; hasta 9 cuotas sin interés en Whirlpool y HP; y financiación especial en indumentaria y deporte con Nike, Dexter, Moov y Stock Center. Además, habrá beneficios en Devré, Macowens, Pigmento, Las Margaritas, Farmacity y Simplicity.

ICBC también buscará ganar protagonismo durante el Hot Sale 2026 con promociones especiales dentro de ICBC Mall, su marketplace online. Entre el 11 y el 13 de mayo, el banco ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés pagando con tarjetas ICBC o reintegros de hasta $50.000 abonando en hasta 3 cuotas sin interés mediante MODO o Mobile Banking. Además, durante los días centrales del evento habrá envío gratis en cientos de productos y hasta 50% de descuento en Gift Cards seleccionadas del segmento moda, con posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas con tarjetas ICBC.

Del 14 al 17 de mayo continuarán vigentes las 18 cuotas sin interés en productos seleccionados y reintegros de hasta $50.000 en categorías específicas que irán variando día a día. La entidad también confirmó envíos gratuitos en productos seleccionados, cupones de descuento adicionales en sellers adheridos y promociones especiales para clientes adheridos al programa ICBC Club, con acciones vinculadas al uso de puntos.

BBVA Argentina desplegará una estrategia fuerte en turismo y lifestyle. Entre las promociones se destacan 20% de descuento en vuelos a Miami y Cancún con Aerolíneas Argentinas; hasta 55% de descuento y 12 cuotas sin interés en Assist Card; hasta 50% off en hoteles nacionales; y financiación de hasta 12 cuotas en hoteles, vuelos y alquileres de autos. En paralelo, el banco ofrecerá promociones en ShopGallery, Prestigio, Bonvivir y marcas de belleza como Lancôme y Kiehl’s.

Banco Comafi también participará del Hot Sale 2026 con promociones enfocadas en consumo cotidiano, electrodomésticos, hogar y turismo. La entidad ofrecerá descuentos del 10%, topes de reintegro de hasta $100.000 y financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Las promociones estarán disponibles a través de tevabien.com, donde el banco concentrará beneficios especiales vinculados a apps de delivery, viajes y compras online. Además, en Tienda Comafi habrá cashback y hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Banco Columbia ofrecerá promociones especiales entre el 11 y el 13 de mayo exclusivamente con tarjetas de crédito. En turismo y transporte habrá 6 cuotas sin interés en Andesmar, 3 cuotas sin interés en Flybondi, 6 cuotas en Chevallier y Flecha Bus, y 3 y 6 cuotas sin interés en vuelos de Aerolíneas Argentinas. En paralelo, la entidad buscará impulsar especialmente las compras de electro y tecnología mediante acuerdos con cadenas comerciales. Entre las promociones se destacan hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de Coppel, hasta 18 cuotas en Casa del Audio, beneficios en On City, promociones en Riiing y financiación especial en Musimundo.